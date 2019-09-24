社評：“棄獨保和”應為2020選舉主旋律

國民黨“總統”參選人韓國瑜以直播形式介紹2020施政理念（中評社資料照） 中評社香港9月24日電（評論員 束沐）隨著郭台銘、柯文哲均未登記參加2020獨立參選人聯署，原本高度混沌的選情出現了一些明朗化的勢頭。儘管外界相當好奇親民黨、時代力量手中最後的兩張“門票”將如何使用，也對藍營整合前景持謹慎樂觀態度，但島內主流輿論均認為，郭、柯雖不選，仍將在2020選舉中扮演一定角色，依然有影響甚至左右選情的實力。



由此可見，雖然2020選舉藍綠對決、韓蔡對決的主線已經逐漸浮現，但藍綠以外各股政治勢力的競爭與合作、第三勢力和中間選民的選擇，都會讓此次選舉成為2000年以來最為複雜詭譎的一次。因此，“棄保”作為一項重要選舉策略，在最近一段時間的台灣政壇輿論被屢屢提及，相信隨著未來“第三勢力”逐步推出各選區“立委”候選人，“棄保”策略如何操作、“棄保”效應如何發酵，都會是未來選舉的看點之一。



不過，我們認為，相對於投票策略範疇的“棄保”，由於2020選舉面臨著嚴峻的兩岸關係與複雜的外部環境，台灣政壇輿論、主流民意應該凝聚一個更加高層次的“棄保”理念，那就是“棄台獨分裂、保台海和平，棄反中抗陸、保兩岸交流，棄政治掛帥、保民生福祉”。



棄台獨分裂、保台海和平，就是要看清近四年來各種台獨分裂活動在島內猖獗肆虐、各色外部勢力在台海興風作浪，給兩岸關係底線和台海和平紅線帶來的惡劣影響，給兩岸政治基礎和同胞共同利益帶來的顯著危害。進而檢討和反思，為何四年前台灣民意對民進黨的兩岸政策產生了不切實際的幻想？四年來，越來越多台灣民眾意識到，經歷過2008年以來八年兩岸的和平發展期，“九二共識”就是空氣、陽光和水，有之兩岸則欣欣向榮、安定和諧，失之兩岸則動蕩不安、危機四伏。我們注意到，近期不少大陸對台權威專家學者強調，2020選舉是決定未來五至十年台海和平安全的十字路口，選錯了路、轉錯了彎，將會給兩岸關係帶來不堪設想的後果。

