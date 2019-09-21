陳一新：中國在南太展現實力　美國比不上

介文汲(左起)、張善政、陳一新。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北9月21日電（記者 倪鴻祥）台灣16日與索羅門群島斷交，20日與吉里巴斯斷交，蔡英文上任後已斷交7國。中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜顧問團外交組成員、文化大學政治學系講座教授陳一新19日向中評社分析，南太島國可能還會再掉一個，海地也有問題，現在只能希望有象徵性的“邦交”國不能斷，例如梵蒂岡、巴拉圭、史瓦帝尼，但如果真的要斷也擋不了。



對於美國的印太戰略，陳一新指出，印太戰略是美國主導，台灣只參與印太的經濟計劃以及民主機制的對話，軍事部分根本沒參與；南太平洋是中國大陸“一帶一路”的對象，所以近幾年攻城掠地，現在展現實力，若以美國目前的實力相比，美完全比不上中國大陸。



他說，美國的能力日益萎縮，影響力也日漸勢微，如果再不奮發圖強，蔡英文依賴美國，可能會所託非國，但蔡正利用這些事操作選舉，這是非常危險的事情。



韓國瑜顧問團總召集人、前“行政院長”張善政19日舉行記者會，要求蔡英文為“外交休克”道歉，“外交部長”吳釗燮下台負責。



陳一新在會後向中評社表示，大陸現在主要是懲罰蔡英文不接受“九二共識”，大陸就按自己的方式，所以不排除2020大選前還有“邦交”國要斷，但希望不是有代表性的“邦交”國斷掉，例如歐洲的梵蒂岡不能斷；巴拉圭算南美大國最好不能斷；史瓦帝尼在非洲，如果再斷，大陸的“非洲大團圓”不是成功了嗎，所以也有象徵性不能斷，但如果真的要斷也擋不了。



他指出，後續直到2020大選，可能會斷的國家，海地可能有問題，另外南太島國比較小，所以可能還會再斷一個。他認為，就算2020國民黨重返執政，已經斷掉的國家也很難再拿回來，但應該有機會把已經改了名的外館名稱給改回來。



陳一新強調，蔡英文自稱是維護主權的辣台妹，但“邦交”國的維持就是主權的象徵，每斷一個“邦交”國，主權就流失一部分，一旦都流失了，到時國格還在嗎？蔡英文根本是讓主權一點一滴流失。