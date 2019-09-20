政協成立70週年　習近平發表重要講話

中評社北京9月20日電／中央政協工作會議暨慶祝中國人民政治協商會議成立70週年大會20日上午在京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席大會，併發表重要講話。他強調，新時代加強和改進人民政協工作，要把堅持和發展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎的主軸，把服務實現“兩個一百年”奮鬥目標作為工作主線，把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為中心環節，堅持團結和民主兩大主題，提高政治協商、民主監督、參政議政水平，更好凝聚共識，把人民政協制度堅持好、把人民政協事業發展好，擔負起把黨中央決策部署和對人民政協工作要求落實下去、把海內外中華兒女智慧和力量凝聚起來的政治責任，為決勝全面建成小康社會、進而全面建設社會主義現代化強國作出貢獻。



中共中央政治局常委李克強、王滬寧、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山出席會議。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議。



新華社報道，大會在雄壯的國歌聲中開始。在熱烈的掌聲中，習近平發表了重要講話。他首先代表黨中央，向中國人民政治協商會議成立70週年表示熱烈的祝賀，向參加人民政協的各黨派團體、各族各界人士，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯的問候。



習近平強調，人民政協是中國共產黨把馬克思列寧主義統一戰線理論、政黨理論、民主政治理論同中國實際相結合的偉大成果，是中國共產黨領導各民主黨派、無黨派人士、人民團體和各族各界人士在政治制度上進行的偉大創造。70年來，在中國共產黨領導下，人民政協堅持團結和民主兩大主題，服務黨和國家中心任務，在建立新中國和社會主義革命、建設、改革各個歷史時期發揮了十分重要的作用。



習近平指出，中國特色社會主義進入新時代，黨中央對人民政協工作作出一系列重大部署，對人民政協工作提出了一系列新要求，主要有以下幾個方面。一是加強黨對人民政協工作的領導，二是準確把握人民政協性質定位，三是發揮好人民政協專門協商機構作用，四是堅持和完善我國新型政黨制度，五是廣泛凝聚人心和力量，六是聚焦黨和國家中心任務履職盡責，七是堅持人民政協為人民，八是以改革創新精神推進履職能力建設。70年的實踐證明，人民政協制度具有多方面的獨特優勢。

