陳麗玲：新黨的“一國兩制”才能解斷交潮

陳麗玲。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園9月21日電（記者 黃文杰）新黨2020“副總統”參選人陳麗玲接受中評社訪問表示，民進黨向來操弄兩岸作為選舉籌碼，這次跟吉里巴斯共和國斷交，就是“破罐子破摔”，不思悔改，若“邦交”國“掛零”，該怎麼辦？難道解決方案是“兩國論”嗎？新黨的“一國兩制，唯一選擇”，即可解決民進黨蔡英文政府的斷交潮。



陳麗玲，新黨副秘書長、國際獅子會300G2區法務長，這次跟楊世光搭檔，“楊陳配”參選2020，已取得被連署資格，須在11月2日之前，拿到28萬0384人連署書，接著繳交1500萬元，才可以登記為正副“總統”候選人。



台灣繼16日與索羅門群島斷交，20日又與吉里巴斯斷交，一周內連失兩個南太平洋“邦交”國；這也是蔡英文執政三年多以來，第7個斷交的國家，目前只剩下15個“邦交”國。



陳麗玲說，民進黨向來操弄兩岸關係，當作選舉籌碼，這次吉里巴斯共和國斷交，感覺也沒有想要挽回的心，可以看得出來，民進黨處理外交，就是“破罐子破摔”，也就是做錯事，有了錯誤，不思悔改，索性錯下去，任憑事態惡化，讓情況變到最壞，目的是想激起全民激憤，接著告訴選民，2020大選就要選一位不會跟大陸低頭的“總統”。



她認為，民進黨蔡英文不斷灌輸台灣主權、台灣價值、台灣意識，另一方面，告訴大家，大陸壓縮我們的外交空間，上台短短三年多，7個國家相繼斷交，目的在於操弄恐中、懼中，讓老百姓意識要抗中、仇中，進而獲取選舉的利益。



陳麗玲說，事實上，老百姓早就看破民進黨的手腳，我們吃台灣米，喝台灣水，是台灣人沒錯，但也別忘記，我們是講中國話、寫中國字、過中國的節日，更是中國人，任由民進黨的抗中、仇中操弄，會影響兩岸統一。但是別忘了，大陸領導人說過，“中國人不打中國人”，今天我們說自己不是中國人，恐怕拉高兩岸對抗的緊張情勢。



她說，新黨2020參選人楊世光的競選主軸，就是“一國兩制，唯一選擇”，為了要永保台灣現狀，減少國防與安全成本，同時全心發展經濟和民生，必須在“一個中國”的前提下，就“中華民國”與中華人民共和國展開民族復興協商。



陳麗玲分析，新黨的“一國兩制，唯一選擇”，就可以解決民進黨蔡英文政府的斷交潮，就能夠讓台灣在兩岸關係，維護自身權益，蔡英文不斷挑釁大陸，讓我們“邦交”國發現，跟“中華民國”交往是不好也不值得，必須選邊站，當然會選大陸，跟我們斷交。



她認為，“破壞現狀”是蔡英文，“破壞現狀”就是讓“兩國論”既遂，大陸會認為，蔡英文不要“一國兩制”，那就“一國一制”，如果蔡認為一國兩制不可能，請提出解決方案？ 解決方案難道是“兩國論”嗎？當然會讓“中華民國”陷入更危險，只有新黨堅持“一國兩制，唯一選擇”才是最佳方案。