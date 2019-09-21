高嘉瑜：若“柯昌配”時代力量恐瓦解

高嘉瑜。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月21日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲未登記連署參選2020，傳出可能拿時代力量“門票”，搭檔時力“立委”黃國昌形成“柯昌配”。被認為是友柯的民進黨台北市議員高嘉瑜接受中評社訪問表示，若是“柯昌配”時力可能會淪為成為台灣民眾黨的附庸，兩個人搭配參選是要為時力還是民眾黨催票？支持柯的人要投給時力還是民眾黨？加上時力只是副手搭配，失去主體性，主要人物還是柯，對時力來講“柯昌配”形同時力解散，所以可能性很低。



高嘉瑜1980年生，台灣大學“國家發展研究所”兩岸組法學碩士。24歲就成為“國大代表”，目前擔任三屆台北市議員，日前被民進黨提名參選明年台北市內湖、南港選區“立委”選舉。



傳出柯文哲可能搭檔黃國昌參選2020，高嘉瑜對中評社分析，對時代力量而言，可能會產生一個很重大影響，因為時代力量跟民眾黨之間是競爭關係，因為民眾黨而導致時代力量支持者大幅減少。如果說時代力量去支持柯文哲拚大選，同樣也面臨時代力量未來是不是整個黨，就要變成民眾黨附庸了。



她表示，那支持柯文哲的支持者“立委”是要投給時代力量？還是投民眾黨？時代力量自己的主體性也就沒了，變成說要依附在柯文哲旁邊。“對時代力量來講，等於是形同宣告解散，所以可能性很小”。



她表示，如果“柯昌配”柯的支持者一定是投給民眾黨，而且是會以柯文哲跟民眾黨為主，時代力量把“門票”送人之後，自己卻面臨解散、泡沫化的危機，而且民眾黨也要推人選“立委”，時代力量也要出來選“立委”，那這樣到底支持者要怎麼做。會有這樣的搭配，很有可能有些人期待，然後開始放話，但是就理性判斷，或是政黨發展都是不可能。



目前鴻海創辦人郭台銘表態不選2020，高嘉瑜表示，那2020就是藍綠對局，到目前為止有些人是害怕韓國瑜當選，對很多民眾來說，“會變成討厭韓國瑜與討厭民進黨之間做出選擇”。目前民調上民進黨佔優勢，支持郭台銘者被韓粉霸凌，導致這些挺郭的人目前也對韓有怨氣，這樣的情勢，對民進黨目前比較有利，但是長期來看很難講，民進黨要有執政成績。



她表示，柯文哲現在選的正當性、可能性非常低，因為柯已經創了台灣民眾黨，如果又拿時代力量與親民黨的門票去選“總統”很諷刺，不可能拿兩黨參選門票，又去支持民眾黨，這機率微乎其微。加上柯很擔心被說“落跑市長”，會有誠信破產的可能。



至於呂秀蓮登記連署參選，高嘉瑜表示，聽說有韓粉協助連署，但是韓粉推波助瀾對呂會是負面效應，綠營支持者會因為韓粉支持而反對呂。呂秀蓮有偉大抱負我們不能抹煞她的理想，但是對於關心台灣民主主權的考量，呂秀蓮最後可能進退失據。



高嘉瑜也說，以呂秀蓮過去政治資歷，本身是綠營，現在要走中間、第三勢力，支持者很難馬上轉變，這是有難度。很難想像第三勢力原本從可能郭台銘、柯文哲聯盟要變成呂秀蓮，這會有點無法跟上轉彎的速度。



她也說，呂秀蓮過去也說要參選台北市長，但最後以大局為重，相信呂秀蓮本於不忍心撕裂本土政權，為了守護民主自由，最後應該會懸崖勒馬。

