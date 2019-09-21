中評關注：民進黨祭溫情戰術化解小黨搶票

陳菊已經出面喊話，希望蔡賴兩人會知道怎麼做。（中評社 資料照） 中評社台北9月21日電（記者 黃筱筠）2020選舉綠色小黨林立，包括“一邊一國行動黨”、喜樂島聯盟、時代力量、社民黨、綠黨，甚至台灣民眾黨都可能搶到綠營年輕選票。面對其來勢洶洶，民進黨高度戒備，從黨主席卓榮泰帶著扁昔日子弟兵、黨祕書長羅文嘉到高雄拜會扁，以及陳菊接受專訪希望促成蔡賴配，並向呂秀蓮溫情喊話等動作，都看到民進黨的憂心。



根據民進黨內評估，確實擔心小黨瓜分政黨票，雖然每個小黨單獨要過5%門檻很難，但若一個政黨得到2%至3%的選票，雖無法分得不分區“立委”席次，總數卻可能分走將近10%的得票率，這些小黨多是過去支持綠營，因此黨內評估這對民進黨的政黨票會造成不小衝擊，將影響不分區席次。



卓榮泰、羅文嘉、陳菊的動作都在拆解小黨凝聚力。陳菊受訪娓娓談她與呂秀蓮曾關在同一個監牢，兩人都走過美麗島事件，由陳菊來呼喚呂秀蓮回頭，呂應該是最聽得進去。陳菊先肯定呂秀蓮對台灣有貢獻，但不忘提醒“勿忘初衷”。



化解獨派對蔡英文不滿，若能促成“蔡賴配”，對於爭取獨派支持，有很大幫助。陳菊也對蔡、賴兩人喊話。但據了解，蔡並未提及會怎麼安排賴在2020的位置，蔡沒有說明清楚，底下的人也不敢動。因此，“蔡賴配”若能成形，必須要看蔡的意願以及行動，而蔡的個性，很可能不到最後緊急關頭，也不願意主動跨出這一步。



卓榮泰帶著羅文嘉去探視扁，這算是非常有誠意。畢竟羅文嘉跟扁之間後來幾乎沒有聯繫，就連羅文嘉回到民進黨都不太願意主動提及扁的議題，這次卓跟羅一起到高雄探望扁，可見對於小黨影響民進黨選情確實有點擔憂。



以陳水扁為精神領袖的“一邊一國行動黨”並未提名參選2020，喜樂島聯盟則跟呂秀蓮合作希望衝刺政黨票，而這兩個政黨之間也互相矛盾，扁寫文章都不免調侃一下喜樂島聯盟。呂會不會選到底要看能不能通過連署，若過了連署再看呂的動態。從民進黨的角度，最好是小黨都不要選，整合進民進黨。但對小黨而言，大家都希望有主體性，能在“立法院”有席次，像時代力量，一年還可拿到新台幣3700多萬的政黨補助款，民進黨整合能否成功仍在未定之天。

