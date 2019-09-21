高嘉瑜談選“立委”　與國民黨李彥秀是硬戰

高嘉瑜明年“立委”選舉將對上李彥秀。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北9月21日電（記者 黃筱筠）民進黨明年選舉提名台北市議員高嘉瑜，挑戰台北市內湖、南港“立委”選區，對上國民黨現任“立委”李彥秀。由於李政治世家長期耕耘內湖有紮實的組織，而高嘉瑜擅長打空戰，被成為“港湖女神”的網紅級議員，兩人對決確實讓這個選區帶來精采的可看性。而高嘉瑜接受中評社訪問也不吝嗇稱讚說李彥秀非常認真，對她來說確實是一場硬戰，但希望這場選舉是良性競爭，讓這個選區的選民，可以在兩個好的選擇中擇一。



高嘉瑜1980年生，台灣大學國家發展研究所兩岸組法學碩士。曾以24歲年齡就成為“國大代表”，目前擔任三屆台北市議員，日前被民進黨提名參選明年台北市內湖、南港選區“立委”選舉。



內湖、南港選區過去多是藍大綠的選區，2016年“立委”選舉民進黨跟親民黨合作，當時沒有提人，算是禮讓親民黨台北市議員黃姍姍，且當時黃還有台北市長柯文哲加持，但投票結果黃姍姍依然以85600票，輸給李彥秀89612票，差距3千多票。



高嘉瑜說，這次黃姍姍不會參選了，黃當時一部分的票流到第三勢力，2016年因為有多位第三勢力候選人像是時代力量、台聯、綠黨等分散了選票，這次她也私下去了解第三勢力的動向，據她了解第三勢力應該不會在這區提名人。



除了第三勢力不提名人，身為友柯議員，柯文哲的台灣民眾黨目前也不打算在這區提名人，相較其他台北市“立委”選區，高嘉瑜確實幸運不少。她說，因為非國民黨沒有分裂本，黃姍姍上次選因為多個小黨參選所以小輸，“當然希望這次結合第三勢力力量”。她強調，內湖、南港並非鐵板一塊。



她會盡最大力量整合第三勢力，她肩負很大責任代表所有第三勢力和民進黨要拿下這個選區。目前她去了解，第三勢力都沒有要推人，這個選圈有機會整合，整合之後是她自己要努力。



提到對手李彥秀，高嘉瑜說，李彥秀跟她一樣是市議員出身，但李的組織人脈不容小覷，本身形象、問政都是很認真“立委”，“我覺得我們兩人對決，確實是一場硬戰”，但我們兩個期待是良性競爭，兩個認真優秀的人，讓大家選擇，這對選民來說是好事。良性競爭才能進步，有更好的政策、想法讓港湖區更進步，這對選民來說是好事，希望能用正面競選方式來選。



高嘉瑜去年選舉在南港、內湖區拿下3萬4000多票，是全台北市議員選舉第二高票，高嘉瑜說，議員選舉大家對她個人給予蠻大肯定，但是“立委”選舉因為藍綠關係會有侷限，她希望可以超越藍綠基本盤，既然柯文哲都可以在台北市突破，內湖、南港選區應該也可以。



她自己分析，內湖、南港選區年輕人比較多，戶籍遷入年輕夫妻人數也都相對比其他選區多，加上內科、南軟等科技產業位於此，這些年輕工程師、產業工作者，都期待有新想法、力量幫他們發聲代言，這會是她的優勢。



高嘉瑜在網路聲量高，她說，網路聲量高受到年輕人青睞，但年輕人投票率通常比較低，因此，變數還是很大，她說之前黃姍姍參選“立委”時民調領先，但是投票出來卻不如預期，一方面是小黨瓜分，另一方面民調數字沒有在投票率上呈現。



雖然在年輕選票有優勢，但她也說，不放棄任何第三勢力整合的機會，她會盡力去團結第三勢力並且勤跑基層，中老年人在藍綠思維上還是比較重，要怎麼讓他們跳脫，是她的挑戰。傳統的中老年人這一塊，她認為地方服務要非常積極，必須得到大家都認同，只要地方服務表現不錯，他們還是會支持。



不過，高嘉瑜認為，“立委”選舉跟“總統”選舉連動，“立委”選情上不免受到“總統”選舉影響，對於執政包袱多多少少也會受到影響，但蔡英文最近民調也稍微有提升，如何連結讓大家覺得這次選舉，關係到台灣未來，是一場關鍵選舉，這樣相對對我們比較有利。最後“總統”選情對“立委”選情會影響多少，就看選民投票時，是理性多於感性，還是感性多於理性，我們只能盡力而為。

