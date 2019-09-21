孫揚明：台灣當反中第一炮後果嚴重

孫揚明認為，台灣若硬要充當“反中第一炮”，後果會很嚴重。 中評圖 中評社華盛頓9月20日電（記者 余東暉）正在華府訪問的台灣藍營專家孫揚明指出，美中力量變化令區域各國尋求自己的定位，美國在西太平洋的“反中”戰線開始分裂。在此大背景下，台灣如果硬要充當“反中第一炮”，閉著眼睛往前衝，後果會很嚴重。



台灣中華青雁和平教育基金會兩岸事務交流中心副主任委員孫揚明日前在接受中評社記者專訪時，分析了他與美方智庫學者交流後，對美國對華戰略的感想，以及台灣在美中戰略競爭中所扮演角色的思考。



孫揚明指出，美國政府高層處於不穩定、不確定的狀態。美國現在一個普遍的氛圍， 只有一個“政治正確”， 那就是“反中”，但“反中”只是一個概念，怎麼操作，具體政策是什麼，並沒有看見完整的結構。奧巴馬時代已經隱然有與中國競爭的架勢，有“亞太再平衡”的架構，依托的是地緣戰略，並與“跨太平洋夥伴協定”（TPP）重合。特朗普一上台就把TPP幹掉，推出自己的“印太戰略”。但“印太戰略”內容至今不清，有美國學者認為“印太戰略”就是口號而已。現在日本、韓國都想走自己的路，菲律賓與美國也不一條心，新加坡明說別逼他們在大國之間選邊，奧巴馬時代隱約出現的“反中”戰線已開始分裂。