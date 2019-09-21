中評關注：綠營高官何以大軍壓境高雄拚治安

高雄治安演變成政治事件，韓國瑜20日抨擊中央政治操作。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄9月21日電（記者 蔣繼平）高雄近日發生與直播主連千毅相關的街頭暴力、聚眾滋事、開槍等事件，引起蔡政府高度重視，單純的治安事件演變成政治事件，綠營猛攻治安議題，目標當然是打擊高雄市政，專挑中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜的軟肋搶攻，謀取政治利益。



高雄今年刑案共1萬9567件比去年同期少了418件，減少2.09%，刑案破獲率也比去年同期，增加 2.08%。站在高雄市府角度，整體治安仍維持平穩，這無庸置疑。



但“警政署”發布新聞直指高雄市的治安在六都排名“倒數第三”，其實也就是第四名，玩文字遊戲來製造高雄治安敗壞負面形象，卻避談最後一名。



另外刑事局長黃明昭搶先南下坐鎮，破案後“警政署長”陳家欽、“內政部長”徐國勇又輪番南下慰勞頒獎，顯得中央特別關注高雄，政治意味濃厚。



韓國瑜一直受到外界高度檢視，如果治安真的不好，需要做到“中央”大動員來關注，那同樣都是網路直播主引起的刑事案件，綠營執政超過20年的屏東縣，8月底才剛發生直播主被打斷手腳，卻不見有“中央”總動員的情況。



綠營猛攻高雄治安問題，可達到製造韓國瑜執政高雄不力、加深無心市政落跑市長印象、將韓困在高雄、順便轉移焦點蔡政府一周連斷兩國的負面新聞等好處，撿到槍當然不會放過大好機會。



就此看來，蔡政府總動員關注高雄治安問題，已經演變成政治事件，一整天甚至變成政治口水，到底“中央”是在“拚治安”還是“拚選舉”，選民自然有一把尺，黃鼠狼給雞拜年，當然不安好心眼。