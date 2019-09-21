快評：一週斷2國　什麼是最令台灣堪憂之事

中評社快評／台灣“外交部”20日宣布與南太島國基裡巴斯斷交，這是蔡英文上任3年多來第7個斷交的國家，至此台灣“邦交國”僅剩15國。一週斷2國，蔡當局無法再掩飾外交潰敗。



而這可能還不是台灣外交最壞的時候。媒體昨天引述北京學者殷存毅表示，在今年10月1日（中共建政70年）之前，不排除還有其他南太或加勒比“邦交國”與台灣“閃電斷交”，中國大陸有可能迎來一個小的“建交潮”。



蔡當局昨天回應吉裡巴斯“邦交”生變時，指明年台灣大選前，大陸會試圖用各式各樣方式干預選舉，在國際上持續打壓台灣。蔡當局將“邦交”生變扯上選舉，歸咎於大陸打壓，是在推卸責任。兩岸外交戰因蔡當局的對抗政策而加劇，對抗政策不改變，斷交潮就停不了。



比起索羅門、基裡巴斯相繼斷交，還有更令台灣堪憂之事，那就是斷交所揭示的冷酷現實－－美國“保護”不了台灣。世局大變，中國大陸展現實力，美國在很多地方比不上，索羅門、基裡巴斯不理會美國、澳洲的壓力，堅持與台灣斷交，再一次說明美國力有不逮，蔡當局寄望美國相助、穩住外交的願望落空。



金錢買不來信任，也買不到一個中國原則。國台辦發言人馬曉光昨天說，國際社會普遍堅定奉行一個中國原則；民進黨當局企圖靠污蔑抹黑撼動國際社會堅持一個中國的大勢，是絕不可能得逞的。



外交日見孤立的台灣，快變孤島了。台灣“邦交”正處於煎熬之中，在政治、軍事、經濟等其他領域，台灣也將面對大陸更大的壓力。蔡當局唯有改變對抗政策，才有出路。