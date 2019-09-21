中國經濟仍將行穩致遠

儘管面臨內外不確定因素，但中國經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有改變。 中評社北京9月21日電／8月宏觀經濟數據日前已悉數公布。主要指標有升有降，但總體來看經濟仍然運行在合理區間，保持著穩中有進的態勢。可以說，儘管面臨內外不確定因素，但中國經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有改變。



經濟參考報發表民生銀行研究院宏觀經濟研究中心副主任王靜文文章表示，受世界經濟增長放緩、保護主義和單邊主義上升等因素影響，8月中國出口顯露疲態，同比增速由上月的10.3%降至2.6%，為今年3月以來最低水平。外部不確定因素上升和出口低迷還影響到製造業投資，使其累計增速由1-7月的3.3%回落至2.6%。不過，內需仍然表現出不小韌性。1-8月基建投資累計同比增長4.2%，比1-7月加快0.4個百分點，繼續發揮托底經濟作用。8月扣除汽車消費以外的社會消費品零售額同比增長9.3%，比上月加快0.5個百分點，消費仍然保持升級勢頭。



此外，經濟結構仍在繼續優化。服務業表現良好，8月全國服務業生產指數同比增長6.4%，比上月加快0.1個百分點。主要產業中，高技術製造業增加值增長6.1%，比總體增速快1.7個百分點。高技術製造業和高技術服務業投資同比分別增長12.0%和14.9%，分別快於全部投資增速6.5和9.4個百分點。8月份全國城鎮調查失業率為5.2%，比上月下降0.1個百分點。7月末規模以上工業企業資產負債率為56.8%，同比下降0.5個百分點。



文章認為，總的來看，由於受周期性、結構性等因素影響，中國經濟目前仍然面臨一定的下行壓力，但中國經濟的基本面仍然健康，政策空間仍然充足，有基礎也有條件實現全年增長目標。



一是龐大的國內市場將持續釋放需求拉動力。中國既是“世界工廠”，也是“世界市場”。2018年人均GDP已接近一萬美元，中等收入群體數量超過4億人，目前消費正處於結構升級和規模擴大階段，即將超過美國成為全球最大市場，這是我們應對外部形勢變化的最大底氣。與此同時，基礎設施、企業技術改造等領域仍有大量投資空間，日益拓展的國內需求將成為抵禦外部衝擊的有力支撐。



二是不斷深化的改革開放將進一步激發經濟活力。近些年來，中國大力推進市場化改革，不斷擴大對外開放，著力完善市場化、法治化、便利化營商環境。目前市場主體已經超過1.1億戶，前8個月日均新登記企業仍高達1.9萬戶以上，億萬人民幹事創業熱情將匯聚形成巨大的發展動力。同時，中國繼續擴大對外開放步伐，外商投資保持穩定增長，FDI增長穩居世界前列，發展活力持續增強。



三是我們有足夠的宏觀調控手段和能力創造穩定的發展環境。面對經濟下行壓力，中國政府保持戰略定力，堅持不搞“大水漫灌”式強刺激，而是不斷創新和完善宏觀調控，保持了較低的政府負債率，為應對可能出現的風險預留了政策空間。針對當前經濟形勢的變化，政府將在保持宏觀政策連續性穩定性的基礎上，運用好逆周期調節工具，實施大規模減稅降費、增加專項債券使用、降低融資成本、鼓勵創業創新等政策，夯實微觀經濟基礎。即便“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”，政策仍然具有充足的選擇空間。



綜上所述，儘管外部環境複雜嚴峻，困難挑戰更多，下行壓力加大，但中國經濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質沒有變，政府致力於解決發展不平衡、不充分主要矛盾的決心沒有變，老百姓追求美好生活的期盼和願望沒有變。中國政府完全有信心、有能力克服各種風險挑戰，保持經濟平穩健康發展。

