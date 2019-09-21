堅決扛穩糧食安全重任

中評社北京9月21日電／糧食安全是國家安全的重要基礎。習近平總書記深情囑托“中國糧食，中國飯碗”，反覆強調“中國是人口眾多的大國，解決好吃飯問題，始終是治國理政的頭等大事。”新中國成立70年來，實現了從溫飽不足到全面小康的歷史性跨越。這是一個了不起的成就，對世界也是一個巨大貢獻。中國糧食產能穩定、供給充足、市場平穩，進入糧食安全形勢最好、保障能力最強的歷史時期。也要看到，中國人吃飽飯是改革開放以來特別是近些年的事，什麼時候都不能輕言糧食過關了。靠別人解決吃飯問題是靠不住的，一個國家只有實現糧食基本自給，才有能力掌控和維護好經濟社會發展大局。



人民日報發表國家發展改革委黨組成員，國家糧食和物資儲備局局長張務鋒文章表示，學習貫徹習近平總書記重要論述，我們要堅持目標導向和問題導向，深入落實國家糧食安全戰略。比如，糧食連年豐收、庫存高企，如何解決好改革發展中的新問題？再如，近14億人要吃飯，資源約束趨緊，如何做到“藏糧於地、藏糧於技”，用好“兩個市場、兩種資源”，提高糧食安全保障能力？又如，在新時代實現高質量發展，國家糧食安全之路怎樣走好？



文章指出，對我們這樣一個發展中的人口大國，手中有糧，心中不慌，任何時候都是真理。中國糧食供求中長期仍是緊平衡，要準確把握“多”與“少”、“質”與“量”、生產與流通、當前與長遠、政府與市場、國內與國外這六對關係，更加注重運用法治的手段和改革的辦法，著力構建更高層次、更高質量、更有效率、更可持續的國家糧食安全保障體系。



靠法治作保障，糧食安全才有堅強後盾。2018年和2019年連續兩年中央一號文件，均明確提出推進糧食安全保障立法。十三屆全國人大常委會將糧食安全保障法列入立法規劃，在立法宗旨上進一步向保障國家糧食安全聚焦。同時，加快推動修訂《糧食流通管理條例》，組織起草《糧食儲備管理條例》，建立健全糧食安全保障法律法規體系。



向深化改革要動力和活力，是糧食安全持續向好的重要經驗。中央深改委審議通過的《關於改革完善體制機制加強糧食儲備安全管理的若干意見》，在諸多方面體現了突破性和創新性，具有管根本和管長遠的重要指導意義。深化體制機制改革，進一步強化政府儲備公共產品屬性，明確釐清並嚴格落實承儲主體職能定位和主體責任。創新儲備監督管理，推進儲備管理信息化和儲備企業信用監管，開展專項檢查和跨區交叉執法檢查、糧食安全隱患“大排查、快整治、嚴執法”集中行動、12325舉報熱線等執法督查，確保國家儲備糧數量實、質量好、調得動、用得上。



牢記“確保國家糧食安全，把中國人的飯碗牢牢端在自己手中”的使命擔當，“扛穩糧食安全這個重任”，要在毫不放鬆糧食生產的同時，扎實開展糧食庫存數量和質量大清查，切實強化糧食安全省長責任制考核、中央事權糧食政策執行和中央儲備糧管理情況考核，積極落實各級政府儲備和社會責任儲備，加快構建現代化糧食產業體系和糧食“產購儲加銷”安全保障協同聯動機制，堅決守住管好“天下糧倉”。







