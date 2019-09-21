房地產金融須戴上“緊箍咒”

中評社北京9月21日電／據《經濟參考報》報道，記者從銀保監會及多地監管部門獲悉，對房地產金融將進行全方位監管，把控樓市資金“水龍頭”。繼北京、浙江近期出台文件整治資金違規流入樓市後，多個熱點地區對於銀行信貸流向監管細則也在醞釀中，近期有望出台。



有網民表示，房地產金融過度擠占信貸資源，將導致資金使用效率降低，刺激房地產投機行為。資金過度集中在一個行業，也對經濟整體均衡發展不利。嚴禁消費貸款違規用於購房，加強對銀行理財、委托貸款等渠道流入房地產的資金管理，有利於優化銀行信貸結構，促進房地產市場平穩健康發展。



網民“白瓷”認為，銀行扎緊涉房資金端口有利於加強自身風險控制。有銀行研報已經明確指出“房地產市場出現分化，房地產開發貸款風險有所上升”。銀行應轉變傳統信貸路徑依賴，合理控制房地產貸款投放，加強對經濟社會發展重點領域和薄弱環節信貸支持。



網民“溫彬”指出，雖然目前經濟增速面臨下行壓力，也應做到“不將房地產作為短期刺激經濟的手段”，這樣做的目的是防範金融風險，保持房地產市場平穩健康發展。中國經濟向高質量發展階段邁進，更主要的還是要實現創新創造發展。要實現這個目標，對應的金融結構也要變化，把金融資源有效精准地引入實體經濟中去。



網民“王緯”表示，要加強個人住房按揭貸款審核，落實好最低首付款比例、收入償貸比等指標，加強借款人資質審核以及首付款來源收入真實性核查，嚴防虛假按揭和個人消費貸款挪用於購房。防止資金違規流入房地產市場。



來源:經濟參考報 作者：李奕蕾

