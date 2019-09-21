美聯儲敢施行負利率嗎？若施行會有何後果？

中評社北京9月21日電／聯儲能否施行負利率政策，這不是敢與不敢的問題，而是取決於兩個基本的前提條件，一是否有利於美國經濟發展；二是否有利於美國的全球經濟戰略。



一、美聯儲的釘住目標



美聯儲調整利率政策不是隨便想調就能調的，美聯儲調整貨幣政策是有法律監督的，美國法律規定，貨幣政策的目標是實現充分就業並保持市值的穩定，創造一個相對穩定的金融環境。而目前美聯儲主要根據GDP、核心通脹水平、失業率以及金融穩定四個主要方面來決定貨幣政策。



當前美聯儲GDP的目標是2%；核心通脹目標是2%；就業目標是充分就業，美聯儲認為2019年—2020年長期失業率4.5%為正常目標；而金融目標是市場穩定。雖然美聯儲現有的框架正在被重新討論，譬如釘住通脹目標變為釘住價格水平問題等，但是目前還是以這四方面做為主要釘住目標，因此美聯儲不是想施行負利率就能夠施行的，而是要用目標數據來說話。



當前也只有金融危機爆發等現象產生時，令美國經濟出現嚴重衰退的情況下，美聯儲才有可能採用負利率政策，不然美聯儲是無法採用負利率的，因為代價與成本太大。



二、歐日經驗



目前歐盟與日本都施行的負利率政策，商業銀行向歐央行、日央行存款需繳納手續費，居民在銀行存款也要倒貼利息。主要目的是刺激居民消費，提高社會流動性，帶動企業生產，提高就業，拉動經濟。從實際效果來看，歐盟與日本都長期執行超低利率，但是經濟卻依然難以提振，而歐盟經濟還出現了明顯的下滑趨勢。若美聯儲也施行負利率政策，那麼問題會更加嚴重，對經濟明顯弊大於利。



三、負利率對美國經濟弊大於利



1、不符合美國的消費現實



美國是典型的消費型經濟，消費占GDP的70%以上，這樣嚴重的超前消費模式進一步用負利率來刺激，會有什麼後果？



美國當前並非消費不足，而是經濟結構嚴重失衡，過於依賴進口，不調結構而去刺激消費，只能令美國的整體債務水平繼續高速提升，而且個人負債問題會更嚴重。消費合理的情況下推行負利率政策對美國經濟來說這不是頭疼醫腳嘛？！不僅不會解決美國經濟的根本問題，反而是反其道而行之，這無疑是自討苦吃。



2、負利率會促使美元加速跨境流出



負利率會導致存貸利率倒掛，會打亂正常的金融市場秩序。譬如美元是國際貨幣，負利率會導致貸款利率嚴重偏低，那麼美元就會被大量借出投放到發展中國家套利，這會造成美國流動性的緊張，同時巨額美元跨境流出不僅將威脅美元匯率穩定，還將動搖美國金融市場。

