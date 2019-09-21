美聯儲今年再度降息 中國貨幣政策走勢如何？

中評社北京9月21日電／北京時間19日凌晨，美國聯邦儲備委員會宣布，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平。美聯儲議息會議波瀾不驚，25個基點的降息如期落地，歐元、英鎊等主要非美貨幣對美元匯率出現不同程度地升值。19日人民幣對美元匯率中間價報7.0732，較前一交易日下行4個基點，截至當日16時30分，人民幣對美元即期收盤價報7.0987。



目前已經有20多個經濟體央行先後降息，面對汹湧而來的全球降息大潮，下一步中國央行的貨幣政策操作成為市場關注的焦點。



為應對經貿風險 美聯儲降息“放水”



美國聯邦儲備委員會當地時間18日宣布將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到1.75%至2%的水平。這是美聯儲今年以來第二次降息，符合市場普遍預期。



美聯儲當天結束貨幣政策例會後發表聲明說，7月份以來的數據顯示，美國經濟活動持續溫和增長，家庭支出增長強勁，就業市場穩健增長，失業率保持在低位。但是，企業固定資產投資和出口有所減弱。過去12個月，整體通貨膨脹率及剔除食品和能源價格後的核心通脹率均低於2%。



聲明說，考慮到全球形勢對美國經濟前景的影響和溫和的通脹壓力，美聯儲決定降息，但美國經濟面臨的不確定性仍然存在。對於未來的聯邦基金利率走向，美聯儲表示將繼續關注美國經濟形勢，並採取適當行動以維持美國經濟擴張。



美聯儲主席鮑威爾當天在新聞發布會上表示，美聯儲此次降息主要是為應對貿易政策不確定性帶來的風險、全球經濟增長放緩以及低通脹壓力，以維持美國經濟擴張。



今年7月31日，美聯儲宣布2008年12月以來的首次降息，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點到2%至2.25%的水平。



不搞“大水漫灌” 中方堅持“以我為主”



在今年美聯儲和歐央行剛釋放出降息信號時，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰就曾明確表示，堅持“以我為主”的原則，重點根據我國經濟增長、價格形勢變化及時進行預調微調，綜合利用多種貨幣政策組合工具，保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定。



“以我為主”意味著中國的貨幣政策立足我國國情。中國人民銀行在8月初公開表示，下半年將堅持實施穩健的貨幣政策，保持鬆緊適度，及時預調微調。



中國人民銀行19日的公開市場操作情況透露出一些信號。當日，央行開展1200億元7天期限逆回購操作，中標利率為2.55%；同時開展500億元14天期限逆回購操作，中標利率為2.7%。



中信證券研究所副所長明明分析，從操作結果看，央行仍然保持利率不變，適當地增加了數量的投放。在全球降息大潮下，中國央行仍然堅持貨幣政策“以我為主”的政策定力，努力服務好“六穩”。



8月以來，人民銀行繼續實施穩健的貨幣政策，並使用一系列宏觀調控工具精准發力。一方面，及時推出“全面降准+定向降准”的組合拳，保持流動性合理充裕；另一方，通過公開市場操作，回籠部分資金，不搞大水漫灌。



中美市場利差擴大 市場關注最新報價



業內人士分析認為，當前中美政策利率利差和中美市場利率利差均在擴大，未來我國貨幣政策靈活預調微調的空間更大了。



工銀國際首席經濟學家程實認為，今年以來，中美國債長期利差大幅走闊，為國內政策利率調整提供了充裕空間。面對經濟下行壓力加大，中國並沒有“一降了之”，而是加速“利率並軌”，進一步疏通金融血脈的傳導機制。



來源：杭州日報

