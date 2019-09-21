中評社北京9月21日電／改革開放以來，中國經濟持續快速發展，用幾十年時間走完了發達國家幾百年走過的工業化歷程。工業化的快速推進，帶動城鎮化加速發展。2018年，中國戶籍人口和常住人口城鎮化率分別提高到43.37%、59.58%。



人民日報發表中國社科院社會發展戰略研究院院長張翼文章表示，作為世界第一人口大國，中國城鎮化規模之大、速度之快世所罕見。中國特色社會主義進入新時代，中國社會主要矛盾已轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。如何適應社會主要矛盾轉化，讓城鎮化為人民提供更多發展機遇，不斷提升人民群眾的獲得感幸福感安全感，成為新型城鎮化面臨的重要課題。



文章指出，新型城鎮化要求堅持以人為核心，努力讓城鎮成為有效滿足人民美好生活需要的美麗家園。當前一個重要抓手，就是在不斷提高城鎮化水平的過程中，逐漸縮小常住人口城鎮化率與戶籍人口城鎮化率之間的差距，逐步彌合流動人口與戶籍人口之間的基本公共服務差距，使人的城鎮化與土地城鎮化相協調，更好促進城市治理體系和治理能力現代化。與之相適應，城市治理應進一步轉變觀念，加快“三個1億人”戰略實施，促進已經長期生活在城鎮的農民工及其家屬、大學生和複轉軍人等新市民在城鎮落戶，提升戶籍人口城鎮化率。對農民工，要幫助他們融入城鎮，比如處理好農民工子女在城鎮的入學教育問題，完成農民工“二代”市民化轉型。一旦農民工定居城鎮，其在城鎮的消費潛力就會得到更多釋放。對大學生，要幫助他們自我發展，通過城鎮產業升級創造更多更優質就業崗位，提升其收入水平。對於複轉軍人，要加強轉崗培訓，提升其再就業能力和適應新環境能力，增強其工作穩定性。



提升新型城鎮化水平，不僅要提升戶籍人口城鎮化率，還應注重城鎮內涵式發展。不論超大城市、特大城市還是中小城市，其內部大都存在不同區域之間發展不平衡、不充分問題。比如，城市中心區與新開發區、老舊小區與新建居住區、日常生活區與工作區，在公共交通、教育、醫療等方面都存在資源配置不均衡現象。促進城市內部均衡發展，需要建立更暢通、更便捷的交通網絡，使要素流動更加便利、資源配置更加均衡。



還應注意到這樣一個趨勢：城市基層社區在城鎮化過程中可能出現人口從定居化向遷居化轉變，即越來越多人口不再長期定居於某個社區，而是在不同社區之間經常流動、遷居。人口遷居化程度加深，將在客觀上影響城市基層社區居民的組成結構、生活方式、溝通方式。這就需要推進城市治理創新，方便社區居民組成各種類型的社區組織和群眾團體，豐富社區居民物質文化生活，形成新的社會團結紐帶。通過各種社區型、生活娛樂型組織的聯結，人口遷居後社區居民的情感關係和生活聯繫更為緊密，城市凝聚力將得到提升。



文章認為，以城鎮發展促進人的全面發展，既是新型城鎮化的內在要求，也是提升城市競爭力的關鍵。未來城市的競爭，將越來越多地集中到各類人才的競爭上。哪個城市率先轉型、率先實現高質量發展，哪個城市就更容易通過新產業、新崗位及日益改善的生活環境吸引人才，城市的發展後勁就會更強。因此，我們要加強長遠規劃，科學研究城市人口變化態勢，在節約利用土地等各種資源的同時，重視人文環境與自然生態的協調發展，建設人與自然和諧相處的人居環境，通過優化就業環境、工作環境，吸引各類人才集聚並形成新的生產力。從以人為本的角度出發，配置好教育、醫療、社區養老、商品採購、休閑娛樂等資源，形成立體服務系統，滿足居民各種需要，為城市發展提供更強動力。





