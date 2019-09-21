“放管服”改革為穩就業保駕護航

中評社北京9月21日電／就業是最大民生。深化“放管服”改革，最直接的方式是降低市場准入門檻，激發市場主體活力，為就業提供蓄水池。



經濟日報發表記者佘穎評論文章表示，近幾年，創新創業在中國蓬勃發展，助推了經濟轉型升級，更為年輕人提供了廣闊就業空間，為就業困難群體提供了安身立命之本。過去，不少人找不到合適的工作，但在一些新興業態興起後，他們成了網約車司機、外賣員或者共享民宿的經營者，不僅能夠養活自己，還能為他人提供服務。某網約車平台數據顯示，2018年，其在國內共帶動1826萬個就業機會，其中包括網約車、代駕等直接就業機會1194.3萬個，還間接帶動了汽車生產、銷售、加油及維保等就業機會631.7萬個。



同時也要看到，很多新興產業與傳統經濟有很大不同，有的超出了既有監管範圍，在法律上處於空白地帶，又確確實實解決了老百姓民生痛點，對促發展、穩就業十分重要。對於這部分新事物，應該秉承包容審慎態度，繼續深化“放管服”改革。放，法無禁止即可放行；管，邊界模糊創新管理；服，一視同仁優化服務。



目前，在一些新興領域，上位法律沒有明令禁止或者根本沒有涉及，但一些多年前的部門規章卻成了影響其發展的絆腳石。而且，中國地域遼闊，各個省(區)、市、縣情況千差萬別，一線發達城市和中西部地區情況迥異，“一刀切”的規章制度不一定適合各地的現實需求。



文章指出，對於各地萌發的新產業苗子，監管不能削足適履、簡單套用老辦法，應鼓勵各地各部門本著鼓勵創新的原則，因地制宜，一邊觀察一邊培育，量身定制“區域特色”的放權、監管、服務新思路。而且，越是邊界模糊的領域，越要創新思維、加強事中事後監管，用互聯網手段、行業協會監督等新形式，把各類產業形態納入規範化發展軌道。管理部門應該像對待其它產業一樣，努力做好服務，甚至更用心、細心地服務這些格外需要呵護的新產業。因為它們一旦成長起來，就會成為穩就業的基礎。



近幾年，各地積極推行“容缺審批”“最多跑一次”“一次不用見”等改革，大大提升了企業辦事的便利度，提振了企業信心，激勵他們繼續做大，有利於穩定和促進就業。同時，還要看到，需要深化“放管服”改革的不只是市場准入領域，科技、教育、醫療等眾多領域都需要推進“放管服”改革。為教師配套職稱、待遇保障措施，將鼓勵更多人加入教師隊伍、促進教育資源合理流動；按照能放盡放的要求賦予科研人員更大的人財物自主支配權，充分調動他們的積極性，激發創新活力，會鼓勵更多科技型企業湧現。創新型科技企業一旦做大，帶動的就業人數往往成千上萬。



總之，在法律法規允許的前提下，只要有利於就業創業、為市場主體減負、改善營商環境的“放管服”改革，都應該得到鼓勵，讓基層放開手腳服務企業，讓改革紅利真正惠民，讓群眾有更多獲得感、幸福感和安全感。

