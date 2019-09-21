外交部回應基裡巴斯與台＂斷交＂：高度讚賞

中評社北京9月21日電／人民網北京9月20日電 據外交部網站消息，外交部發言人耿爽今日主持例行記者會。



問：據報道，9月20日，基裡巴斯政府發表聲明，宣布承認一個中國原則，與台灣“斷交”並將同中國複交。中方對此有何評論？



答：中方對基裡巴斯政府作出承認一個中國原則、同台灣當局斷絕所謂“外交關係”並將同中國恢復外交關係的決定表示高度讚賞。我們支持基裡巴斯作為主權獨立國家作出的這一重要決定。

世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。這不僅為聯合國決議所確認，也是國際社會的普遍共識。在一個中國原則基礎上，中國已經同全世界178個國家建立了正式外交關係。連日來，同處太平洋島國地區的所羅門群島和基裡巴斯相繼作出承認一個中國原則、同台灣當局“斷交”、同中國建交或複交的決定，這再次充分說明，堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。



當前，中國同太平洋島國關係保持快速發展勢頭。中基關係雖然有過波折，但兩國人民一直相互懷有友好感情。中方歡迎基裡巴斯在一個中國原則基礎上早日重返中國和太平洋島國合作的大家庭。我們願意同基方共同努力，揭開兩國關係發展新的一頁。



問：台灣方面稱，大陸通過提供贈款購買飛機、渡輪方式等“奪回”基裡巴斯。你能否證實？



答：在所羅門群島作出同台灣當局斷絕所謂“外交關係”後，台灣島內某些人就以同樣的說辭來混淆視聽、顛倒黑白。



我想重申，島內個別人士的言論再次充分暴露了他們以己之心度人之腹的心態。習慣用金錢去“買”外交的人可能理解不了，原則是買不來的，信任也是買不來的。



基裡巴斯政府作出承認一個中國原則並同中國複交的決定，再次充分表明堅持一個中國原則是人心所向，大勢所趨，勢不可擋。

