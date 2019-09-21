港鐵兩員工涉參與亂港衝突

（圖片來源：文匯網） 中評社北京9月21日電／港鐵昨日回覆記者查詢，確認兩名員工涉嫌參與亂港衝突被警方帶走，其中一人涉及參與8.13機場衝突而被控暴動。



據網上流傳，早前一對夫婦在黃大仙港鐵站外清理連儂牆時，有人口出惡言並加以施襲，腳踢婦人，施襲者之後搭港鐵逃走。受襲夫婦報警並追趕至港鐵彩虹站，發現施襲者走進站長室，經警員到場調查後，發現該人是彩虹站副站長，最終將他帶走。



港鐵回覆指，9月15日早上10時許，警方調查港鐵範圍外一宗衝突期間，在彩虹站帶走一名港鐵職員，但基於私隱，其職位不便透露，又指有關詳情請查詢警方。



至於8.13機場衝突中，一名23歲港鐵技術員疑以電筒襲警被捕，被控暴動及對他人身體加以嚴重傷害罪。案件本周二於東區裁判法院提堂，裁判官以指控嚴重，拒絕被告保釋，押後至10月28日再訊。



關員傳停職 海關拒評



港鐵指，因案件已進入司法程序，不便評論。有關職員安排，港鐵稍後將接觸員工，不便評論。一般而言，港鐵公司有既定內部指引及規定，員工必須遵從。員工若違反相關規定或違反法律而被定罪，港鐵將按既定程序處理。



此外，網傳有龔姓見習關員因參與非法集結，昨已被停職。海關回覆記者查詢時表示，對事件不作評論，只稱部門有既定指引規管員工品行及紀律，一向對人員操守及誠信有嚴格要求，如發現有人員涉及違法或違規行為，會嚴肅跟進。



早前有傳有入境事務助理員及海關督察涉參與非法活動被捕，先後已被相關部門勒令停職。

