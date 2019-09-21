兩部門：＂信易貸＂支持中小微企業融資

中評社北京9月21日電／記者從發改委官網獲悉，發改委、銀保監會12日發布《關於深入開展“信易貸”支持中小微企業融資的通知》（下稱“《通知》”）指出，各地區各部門及各金融機構要切實利用信用信息加強對中小微企業的金融服務。同時，金融機構要切實履行服務中小微企業第一責任人的職責，擴大“信易貸”規模，提高中小微企業的政策獲得感。



《通知》指出，深入開展“信易貸”工作，是落實金融供給側結構性改革要求的重要舉措，有利於破解中小微企業融資難題，暢通金融體系和實體經濟良性循環。



《通知》強調，“信易貸”工作要抓好六個重點任務。第一，建立健全信用信息歸集共享查詢機制。依托全國信用信息共享平台，整合稅務、市場監管、海關、司法、水、電、氣費以及社保、住房公積金繳納等領域的信用信息，“自上而下”打通部門間的信息孤島，降低銀行信息收集成本。完善信用信息采集標準規範，健全自動采集和實時更新機制，確保信息歸集的準確性、時效性和完整性。根據金融機構需求，持續擴大信用信息歸集範圍。鼓勵有條件的地方建設地區性中小企業信用服務平台，選擇合適方式對接全國中小企業融資綜合信用服務平台，緩解銀企信息不對稱問題。



明確可依法依規公開信息範圍，全國信用信息共享平台可根據有關信息共享協議將可公開信息推送給金融機構使用。全國信用信息共享平台向金融機構提供信息推送、信用報告查詢等服務，應當依法依規並按照公益性原則開展。研究制定信用報告格式規範，建立信用報告授權查詢制度。規範查詢辦理流程，未經授權嚴禁查詢信用報告。



第二，建立健全中小微企業信用評價體系。依托全國信用信息共享平台，構建符合中小微企業特點的公共信用綜合評價體系，將評價結果定期推送給金融機構，提高金融機構風險識別能力。鼓勵征信機構、信用服務機構依法依規提供針對中小微企業的信用產品和服務。鼓勵有條件的金融機構使用公共信用信息，依托大數據、雲計算等完善中小微企業信貸評價和風險管理模型，優化信貸審批流程，降低運營管理成本，提高貸款發放效率和服務便利程度。



第三，支持金融機構創新“信易貸”產品和服務。鼓勵金融機構對接全國中小企業融資綜合信用服務平台，創新開發“信易貸”產品和服務，加大“信易貸”模式的推廣力度。鼓勵金融機構以提升風險管理能力為立足點，減少對抵質押擔保的過度依賴，逐步提高中小微企業貸款中信用貸款的占比。鼓勵金融機構對信用良好、正常經營的中小微企業創新續貸方式，切實降低企業貸款周轉成本。

第四，創新“信易貸”違約風險處置機制。鼓勵金融機構依托金融科技建立線上可強制執行公證機制，加快債務糾紛解決速度。依托全國信用信息共享平台對失信債務人開展聯合懲戒，嚴厲打擊惡意逃廢債務行為，維護金融機構合法權益。

