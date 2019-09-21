自然資源部推進用地及國土空間規劃等改革

中評社北京9月21日電／20日，國務院新聞辦舉辦新聞發布會，自然資源部副部長趙龍在會上表示，自然資源部近期將推進規劃許可和用地審批改革以及國土空間規劃審查報批制度改革，以提高政府服務效能，優化營商環境，增強人民群眾獲得感。



改革規劃許可和用地審批，推進“多審合一、多證合一”。自然資源部出台《關於以“多規合一”為基礎推進規劃用地 “多審合一、多證合一”改革的通知》，通過“3個合併”“1個簡化”，即合併規劃選址和用地預審，合併建設用地規劃許可和用地批准，多測整合、多驗合一和簡化報件審批材料，進行流程再造，完善便民措施。趙龍表示，規劃許可和用地審批與廣大企業和群眾利益直接相關，改革後，審批事項將大幅度合併精簡，報件材料將大幅度減少，審批時間將大幅度壓縮，同時也減少了行政資源的浪費，將有助於進一步提高政府服務效能、優化營商環境，增強人民群眾獲得感。



自然資源部國土空間用途管制司負責人燕琴介紹，在浙江省率先實現的多測整合，使得房地產竣工測繪由原來的30－60個工作日大幅壓縮至15個工作日，常規的工業項目也由原來的15－30個工作日壓縮至2個工作日。



改革國土空間規劃審查報批制度。自然資源部下發《關於全面開展國土空間規劃工作的通知》，按照“管什麼就批什麼”原則，一是減少報國務院審批城市數量，除直轄市、計劃單列市、省會城市及國務院指定城市的規劃由國務院審批外，其他城市均由省級政府審批。二是壓減審批內容，按照權責一致原則，國家層面主要負責對國家需要管控的內容進行審查，其他由地方負責審查。三是大幅縮短審批時間，將審查時間由過去3年甚至更長時間，壓縮到半年左右。趙龍表示，此項改革將切實提高規劃的科學性、操作性和權威性，促進國土空間治理體系和治理能力現代化。



（來源：人民網－人民日報海外版）