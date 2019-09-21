聯合國人權理事會第42次會議上的中國聲音　

中評社北京9月21日電／聯合國人權理事會第42次會議正在瑞士日內瓦召開。中國常駐聯合國日內瓦代表陳旭大使說，中國在本次會議期間積極倡導對話與合作、為發展中國家仗義執言。同時，針對一些國家對中國的無端批評指責，中國代表予以堅決駁斥。



無論是代表139個國家呼籲充分實現發展權、讓發展惠及全體人民，還是在同聯合國民主公平國際秩序問題獨立專家互動對話時強調“共商共建共享的全球治理觀”；無論是批評個別國家肆意對他國採取經濟封鎖、金融制裁等霸凌行徑，還是代表觀點相近國家做共同發言、倡導多邊主義與合作對話原則，中國都在“仗義執言”。



另一方面，在中國與近50個國家和非政府組織一道，批評和譴責美國等西方國家肆意搞單邊制裁的聲音中，在對“在發展進程中促進和保障人權”這一中國特色人權發展道路的宣講中，在對一些國家在涉疆涉港問題上的無端指責進行堅決回應的表態中，中國代表一直在“據理力爭”。



針對英國等部分國家罔顧事實、對中國香港事務說三道四的發言，中國代表據理駁斥，表示當前在香港發生的示威遊行活動完全超出集會、遊行、示威自由的範疇，已經演化為極端暴力行為。“如此嚴重的暴力違法罪行，如果發生在歐洲，相信任何一個歐洲國家政府都不會坐視不理。一些國家將發生在香港的暴力行為稱為民主，將發生在自己國家的則視為暴亂，這是典型的政治偏見和雙重標準。”



針對荷蘭對中國新疆反恐和去極端化措施的無端指責，中國代表指出，50個國家常駐日內瓦代表不久前聯名致函，讚賞中國人權成就，明確支持中國政策，指出新疆有關舉措是反恐和去極端化的積極實踐，是為了有效保障各族人民的基本人權。



中國代表說，得道多助，失道寡助，借新疆問題指責中國的只是某些西方國家，而對中國表示支持的國家則來自亞洲、非洲、歐洲、美洲，其中有很多是伊斯蘭合作組織成員國，具有廣泛的代表性。

值得一提的是，在涉疆問題上對中國進行抹黑的國家的使節也曾收到中方邀請，但是他們無視中方的善意，以各種理由拒絕訪問新疆。與此相反，那些在此問題上稱讚中國的國家使節則絕大多數人都親自去新疆進行了訪問。



中國代表在發言中表示，中方迄今已邀請了各國使節、國際組織官員、媒體人士等近千人訪疆。他們表示，其所見所聞與一些西方媒體報道的完全不一樣，“他們看到了幸福的笑容、快樂的課堂、豐富的課程，對中國政府依法打擊和預防恐怖主義表示認可和贊許，認為新疆採取的舉措是預防性反恐的有益探索，也是對國際反恐事業作出的重要貢獻”。



（來源：新華網 ）