新疆有色金屬工業副總經理徐存元被查

徐存元 中評社北京9月21日電／新疆有色金屬工業（集團）有限責任公司副總經理徐存元涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受自治區紀委監委紀律審查和監察調查。



徐存元簡歷



徐存元，男，漢族，1960年10月生，山東昌邑人，1982年1月參加工作，1988年6月加入中國共產黨，大專學歷（1987年7月，畢業於新疆有色職工大學有色金屬礦山開採專業）。



1982年1月至1987年7月，新疆有色集團克拉瑪依金礦工作（其間：1984.09－1987.07新疆有色職工大學有色金屬礦山開採專業學習）；



1987年7月至1988年9月，新疆有色集團克拉瑪依金礦采礦車間值班長；



1988年9月至1990年9月，新疆有色集團克拉瑪依金礦基建指揮部井巷室副主任；



1990年9月至1992年5月，新疆有色集團克拉瑪依金礦采礦二車間主任；



1992年5月至1992年10月，新疆有色集團克拉瑪依金礦二礦副礦長；



1992年10月至1994年12月，新疆有色集團克拉瑪依金礦副礦長兼二礦生產技術部主任（其間：1993.10－1993.12中國有色幹部管理學院中青班學習）；



1994年12月至1995年12月，新疆有色金屬工業公司黃金分公司黨委委員、副經理；

