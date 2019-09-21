國博新開重磅大展　講述國寶“回家”的故事

展覽序章“圓明夢歸”展出圓明園獸首銅像。（圖片來源：人民日報） 中評社北京9月21日電／在圓明園海晏堂噴繪背景下，6個朱紅展櫃里，分別陳列著牛首、虎首、猴首、豬首、鼠首和兔首銅像。這些獸首銅像原為海晏堂十二生肖噴泉構件，1860年英法聯軍劫掠圓明園後流失海外。時隔159年，它們又重聚一堂，訴說著輾轉曲折的回歸之路，同時也見證著中華國運的滄桑巨變。



勾勒70年文物回歸畫卷



9月17日，由文化和旅遊部、國家文物局主辦的“回歸之路——新中國成立70周年流失文物回歸成果展”在中國國家博物館開幕。此次展覽是新中國成立70年來首次對流失文物回歸工作進行全景式展現，通過600餘件珍貴文物和25個具有代表性的文物回歸案例，講述了70年文物回歸的曲折歷程與精彩故事。



據國家文物局局長劉玉珠介紹，從1949年至今，通過執法合作、司法訴訟、協商捐贈、搶救征集等方式，已成功促成300餘批次、15萬餘件流失海外中國文物回歸。



“我們遴選的25個案例各具特色，涵蓋不同年代、不同回歸方式，較為全面地勾勒出流失文物七十載歸國之路的壯麗圖卷。每個展示單元都附有二維碼，觀眾掃碼就能聽到更詳細的文物回歸故事。”國家文物局副局長關強對記者說。



展覽分為四個部分。序章“圓明夢歸”，以圓明園獸首銅像由散到聚的今昔對照為引線，折射中華民族從屈辱危亡走向復興的歷史進程。第一單元“革故鼎新 昔往今歸”，展現新中國成立伊始，黨和政府迅速扭轉鴉片戰爭以來珍貴文物大量流失的局面，開啟流失文物回歸的序幕。第二單元“多措並舉 殊途同歸”，表現改革開放後中國政府立足雙邊合作，探索流失文物追索返還的多種有效途徑。第三單元“協和萬邦 四海歸心”，反映黨的十八大以來，中國流失文物追索返還工作取得的重大突破與新進展。

