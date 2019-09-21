雲南大理追回一名潛逃20年職務犯罪嫌疑人

中評社北京9月21日電／據中央紀委國家監委網站消息，2019年9月10日，涉嫌貪污並攜款潛逃20年的段勤學被緝捕歸案。這是大理州監委2019年職務犯罪追逃追贓專項行動追回的第1人。



段勤學，女，1974年12月出生，案發前是雲南省大理州南澗縣無量鄉教育辦公室出納員，1999年4月攜款潛逃，同期，南澗縣檢察院對其立案偵查，南澗縣公安局將其列為網上追逃對象，2018年6月南澗縣檢察院將該案移送南澗縣監委處置。今年以來，在中央追逃辦指導下，雲南省追逃辦加強督促指導，大理州、南澗縣兩級紀委監委加大追逃力度，通過公安、金融等部門的通力配合，於9月10日，將外逃20年的段勤學緝捕歸案。目前，段勤學正接受監察調查。



大理州紀委監委案件監督管理室負責人表示，段勤學的歸案是雲南省大理州監委、南澗縣監委成立後首個成功追回的案例。2018年以來，南澗縣紀委監委始終以有逃必追、一追到底的決心和態度，充分發揮縣委反腐敗協調小組作用，集中力量開展追逃追贓“清零行動”，把段勤學涉嫌貪污一案作為重點追逃案件。為實現追逃追贓工作取得新突破，南澗縣紀委監委選配精幹人員成立專案組，專人專班專責，全力展開對段勤學的追逃追贓工作。



大理州此次追逃追贓工作實現“零突破”，不僅是監察體制制度革新、職能優化的具體體現，更是紀檢監察機關堅決踐行“兩個維護”，確保黨中央決策部署落實到位的實際舉措。攜款潛逃20年的段勤學被緝捕歸案，說明外逃不是出路，不管逃到哪裡，即使是隱姓埋名、改名換姓，也終究難逃法律制裁，唯有認清形勢，主動投案自首，爭取寬大處理才是唯一出路。



（來源：人民網）