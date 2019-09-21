東盟各國希望與中國加強新興領域技術合作

中評社北京9月21日電／“去年我們成功建立了中泰微生物技術聯合實驗室，最近中泰天文科技青年夏令營成功舉辦，我們與中國的技術合作正不斷拓展。”泰國高教與科研創新部常務秘書長索萊尼特·斯爾薩姆在第7屆中國－東盟技術轉移與創新合作大會上說。



20日，以“深化創新合作 攜手共同發展”為主題的第7屆中國—東盟技術轉移與創新合作大會在廣西南寧舉行。會上，東盟各國科技主管部門負責人希望與中國在新興領域加強技術合作。中國科技部副部長徐南平介紹，近年來，在中國—東盟科技夥伴關係和雙邊科技合作機制框架下，已支持1000多個合作項目。



柬埔寨國務秘書、國家科技合作創新委員會主席鄧西尼表示，科學技術和創新能力的運用可以增加就業、減少貧困、加快經濟增長，這對於東盟成員國尤為重要，希望同中國在各類經濟發展計劃和項目中攜手合作。



緬甸馬圭省社會部長欽貌埃說：“希望在‘一帶一路’倡議下同中國開展科技合作，為科技主管部門、企業和事業單位搭建一個創新平台，這將有助於緬甸的經濟發展和技術開發。”



徐南平說，中國將結合東盟國家本地化科技需求，繼續共建一批特色鮮明的國家級聯合實驗室，分享中國的發展經驗，與東盟國家合作夥伴探討開展科技園區合作，促進先進適用技術在東盟國家的示範應用和推廣。



（來源：新華網）