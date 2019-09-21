京城“定制”照明 夜间灯光越来越有个性

東長安街6號夜景照明見亮不見燈。（圖片來源：北京晚報） 中評社北京9月21日電／漸變的燈光、見亮不見燈的巧妙設計，“一房一策”的照明方案，手機可輕鬆控制的開閉燈時間，還有可依居民意見進行個性化調整的“搖頭路燈”……如今，夜景照明已成為城市精細化管理的重要組成部分，培植好路燈這朵“夜來香”，北京將在夜幕降臨後化身燈光璀璨的不夜城。



長安街老建築



光線“下弱上強” 見亮不見燈



東長安街6號，位於北京飯店正對面，是一棟1953年建起的蘇式老建築。今年3月，東長安街6號啟動整修。經過5個月的緊張施工，不僅對殘破斑駁的墻體外立面“修舊如舊”，還參照長安街沿線其他建築物的照明風格，重新規劃設計了整體的夜景照明。2400多米燈帶、140多盞洗墻燈、260多盞空調燈、6盞壁燈，再加上勾勒出建築物外形的一溜輪廓燈……傍晚6點半剛過，這棟長安街邊的蘇式老建築便被籠罩在一片漸變的燈光中。



“這棟老建築以前的夜景照明特別簡單，樓頂上安裝了一溜簡單的輪廓燈，亮起來以後就是給建築物勾個邊。燈具也是過去那種古老的白熾燈，一個大燈泡，上頭罩個透明的防雨球形燈罩。”負責東長安街6號修繕工程的北京城建亞泰建設集團有限公司項目經理魏曉明介紹說，白熾燈費電不說，還特別容易壞，燈絲一燒斷，就得進行更換。



長安街邊的歷史老建築修繕起來可有講究，修完必須和整條長安街的風格契合，透出莊重、沉穩、大氣的氣質。“光是墻體的顔色，我們就反覆試了三種。最終選擇了暗紅搭配乳白的墻體配色，與天安門紅墻的顔色貼近。選好墻體顔色之後，再來調整燈光照明的亮度和色溫，經過反覆試驗，最後選擇了漸變的燈光。燈光‘下弱上強’，越到樓頂色溫越高，而越往下色溫越低，光線越柔和。”魏曉明表示。

