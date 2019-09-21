第十六屆東博會開幕：合作揚帆　共譜新篇

中評社北京9月21日電／以“共建‘一帶一路’ 共繪合作願景”為主題的第十六屆中國—東盟博覽會、中國—東盟商務與投資峰會將於9月21日至24日在廣西南寧舉行。本屆東博會和峰會論壇總數達33個，聚焦國際陸海貿易新通道、自貿區、金融開放門戶、全面對接粵港澳大灣區等建設，並將首次編印《中國—東盟國際產能合作背景下的東盟產業園區發展報告》。



推動中國—東盟成為區域合作典範

16年前，說起聞名全球的印度尼西亞貓屎咖啡，中國人知者甚少。隨著在東博會曝光率的不斷增加，貓屎咖啡如今已成為印尼企業開拓中國市場的領軍產品。



不僅貓屎咖啡名氣越來越大，越南拖鞋、老撾啤酒、泰國山竹、馬來西亞貓山王榴蓮等眾多東盟產品陸續通過東博會打開龐大的中國消費市場。



自2004年首次舉辦以來，東博會和峰會已成為中國與東盟溝通合作的重要平台，雙方貿易額從16年前的552億美元躍升到2018年的5878億美元，中國已連續10年保持東盟第一大貿易夥伴地位。今年上半年，中國—東盟進出口貿易額2918.5億美元，同比增長4.2%，東盟成為中國第二大貿易夥伴。與此同時，雙方產業承接的梯次性和互補性不斷增強，數字經濟、電子商務、智慧城市、5G等領域正成為雙方合作的新增長點。



中國—東盟博覽會秘書處秘書長王雷表示，中國與東盟自2003年建立戰略夥伴關係以來，雙邊合作已成為亞太地區成功合作的典範，不僅給雙方帶來實惠，而且推動了全球經貿向前發展。王雷說，本屆東博會“一帶一路”國際展區規模比上屆增加59%，澳大利亞、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、加納等國家已確定參展。

