《中國機長》發布終極海報　

《中國機長》終極海報。（圖片來源：北青網） 中評社北京9月21日電／即將於9月30日上映的電影《中國機長》，今日曝光終極海報，張涵予、歐豪和杜江組成的“機長天團”並肩出現在駕駛艙，神情堅毅，乘務長袁泉與張天愛、李沁等乘務組成員則堅守在客艙，維護航班秩序。



原型機長劉傳健對根據真實事件改編的《中國機長》表達了很高的期許：“相信電影《中國機長》會感染大家，希望大家到電影院去看《中國機長》！”



張涵予領銜再現民航奇跡 機組團結一致彰顯中國力量



電影《中國機長》根據2018年5月14日四川航空3U8633航班機組成功處置特情真實事件改編：機組執行航班任務時，在萬米高空突遇駕駛艙風擋玻璃爆裂脫落、座艙釋壓的極端罕見險情，生死關頭，英雄機組的正確處置，確保了機上全體人員的生命安全，創造了世界民航史上的奇跡。



在今日曝光的終極海報中，張涵予、歐豪、杜江、袁泉、張天愛、李沁在極端險情面前嚴陣以待、團結協作，共同保證飛機和乘客的安全。風擋爆裂脫落後，張涵予、歐豪、杜江組成的“機長天團”憑借著極少仍在工作狀態的儀器，艱難地進行手動駕駛。座艙釋壓發生時，乘務組立即執行釋壓處置程序，指導旅客使用氧氣面罩，並訓練有素地喊出：“請大家相信我們，相信我們有信心、有能力帶領大家安全落地！”



連續八天成最“想看”大片 《中國機長》熱度不斷飈升



《中國機長》此前發布的宣傳物料接連取得佳績，預告一經上線便獲得千萬點擊量，電影相關話題頻頻登上微博熱搜，引發全民討論。此外，據票務平台顯示，《中國機長》的想看增長指數連續八天位列同檔期的第一，每日增長均破萬，單日增長峰值超過兩萬，領跑檔期。視頻平台抖音官號也獲得了破千萬的總點贊數，並多次登上熱搜榜，引爆期待，也無疑說明眾多觀眾都將《中國機長》作為國慶檔的必看選擇。



多年來，博納影業集團始終堅持打造思想精深、藝術精湛、製作精良的藝術精品，打造出諸如《湄公河行動》《紅海行動》等一系列取得了票房與口碑雙豐收的作品。博納影業集團總裁於冬表示：“博納影業一直致力於創作生產優秀作品，以作品傳播當代中國價值觀念、體現中華文化精神、反映中國人審美追求。我們有信心、有能力將《中國機長》打造成思想性、藝術性、觀賞性有機統一的優秀作品、無愧於時代的精品佳作！”



（來源：北青網）