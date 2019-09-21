魏鳳和率團赴俄觀摩“中部2019”演習

9月20日，國務委員兼國防部長魏鳳和與俄總統普京在觀摩期間友好交談。來源：國防部網 中評社北京9月21日電／國務委員兼國防部長魏鳳和於9月19日至21日率團赴俄羅斯奧倫堡州東古茲靶場觀摩“中部-2019”演習。中方約1600餘名官兵、各型武器裝備300餘台（件）、固定翼飛機和直升機近30架參加這次演習。在演習現場，魏鳳和與俄總統普京等一同觀摩實兵演練。魏鳳和還視察中方導演部、聯合戰役指揮部，看望慰問中方參演官兵，並出席演習裝備展示、授獎儀式等相關活動。



普京與魏鳳和進行了親切友好交談。魏鳳和首先向普京轉達了習近平主席的誠摯問候和良好祝願。普京請魏鳳和轉達向習近平主席的衷心感謝和美好祝願，對中國軍隊參加“中部-2019”演習予以高度評價，表示將繼續與中方推進軍事安全和其他領域全面合作。



魏鳳和說，在中俄兩國元首戰略引領和親自推動下，當前中俄關係處於歷史最好時期。中方願與俄方一道，落實兩國元首達成的重要共識，深入發展新時代中俄關係，繼續加強各領域務實合作，共同維護地區安全和世界和平。



魏鳳和還與俄國防部長紹伊古就加強兩軍務實合作交換了意見，並與赴俄觀摩演習的其他參演國有關領導人進行了會面交流。



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