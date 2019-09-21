我國生態文明建設全面進入“硬核”時代

中評社北京9月21日電／從上個世紀90年代的生態示範區到如今的生態文明建設示範區；從91個國家生態文明建設示範市縣到29個“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地（以下簡稱“兩山”基地），由生態環境部精心設計的生態文明建設示範區以及“兩山”基地已經成為地方改善生態環境質量、推動綠色發展轉型以及落實生態文明體制改革任務的標杆。



隨著近日《國家生態文明建設示範區管理規程（試行）》《國家生態文明建設示範縣、市指標（試行）》的修訂，生態文明建設示範區以及“兩山”基地建設看似虛幻，實則“硬核”日益凸顯。



近日，《法制日報》記者走進由生態環境部命名的29個“兩山”基地之一的雲南省紅河州元陽哈尼梯田遺產區（以下簡稱哈尼梯田），令記者感到震撼的不僅僅是哈尼梯田的美，而是雖然歷經1300餘年，但哈尼梯田遺產區卻被完整無損地保留了下來。依法保護則正是哈尼梯田遺產區的一大亮點。



中國環境科學研究院生態文明研究中心主任張惠遠在接受《法制日報》記者採訪時指出，生態文明建設示範區以及“兩山”基地建設在修訂了建設指標和管理規程，全面優化量化考核及評估機制後，在科學評估建設成效、引導建設方向、深化建設內容、規範建設管理等方面都將起到積極作用，我國生態文明建設也將更為有效，更加穩健。



哈尼梯田被命名為“兩山”基地



金色的陽光下，一層一層的梯田閃耀著光芒。有關哈尼梯田的畫面令人印象深刻。



然而，9月中旬的頭兩天，當《法制日報》記者隨生態環境部生態示範創建採訪組來到哈尼梯田時，正趕上連天的陰雨。儘管如此，已經到了成熟季節的哈尼梯田仍然散發出了特別的美。

