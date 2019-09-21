韓國瑜質疑蔡把外交搞到休克　如何護主權？

韓國瑜在台中清水紫雲巖舉辦活動中致詞。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月21日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜21日受訪表示，針對針對吉里巴斯斷交事件，這是一個禮拜台灣斷掉兩個“友邦”，對台灣人心理衝擊非常巨大，他提出兩個呼籲，一是呼籲北京當局，要正視“中華民國”存在的事實，正是台灣民眾渴望外交生存空間的心情，二是呼籲蔡英文政府，三年半的執政，經濟是一籌莫展，新南向政策根本走不出去，外交幾乎到“休克”情況，到底要把台灣人民帶往何處？



南太平洋島國索羅門群島16日與台灣斷交，引發區域邦交國連鎖效應，吉里巴斯共和國政府本20日正式通知“我方”，與台灣斷絕外交關係，等同5天內，蔡政府丟掉2個太平洋“友邦”。



韓國瑜21日上午到台中清水紫雲巖，受邀出席台灣寺廟聯誼組織“金蘭會”舉辦的第2屆第14次會員大會活動，全台80餘間指標地方宮廟齊聚一堂，場面相當熱鬧。



韓國瑜在參拜紫雲巖觀音菩薩後，就走到廟外接受媒體聯訪，因為不斷有宮廟進香活動，所以只回應吉里巴斯斷交一事。



韓表示，一個禮拜台灣斷掉兩個“友邦”，對台灣人心理衝擊非常巨大，他提出兩個呼籲，一是呼籲北京當局，要正視“中華民國”存在的事實，2300萬民眾熱烈追求民主自由的生活，但是也渴望外交的生存空間，如果一直搶得與外交衝突，對兩岸互動，絕對不是好事。



韓國瑜還說，第二個呼籲要對蔡英文政府，口口聲聲說要捍衛“中華民國”與台灣的主權，這樣的外交情況，幾乎已經到“休克”，而且一而再，再而三受到外交上的打擊，如何護衛“中華民國”的主權。



他指出，在蔡英文執政下，現在可以說是外交一塌糊塗，經濟是一籌莫展，新南向政策根本是完全走不出去，請問這三年半的執政，到底要把台灣人民帶往何處？

