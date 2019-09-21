中國海軍戚繼光艦起航執行遠航實習任務

戚繼光艦從大連某軍港解纜起航。 中評社北京9月21日電／20日上午10時，中國海軍新型訓練艦戚繼光艦搭載517名海軍學員和官兵，從遼寧大連某軍港解纜起航，執行遠航實習任務並訪問文萊、東帝汶、巴布亞新幾內亞、新西蘭、斐濟等多個亞太國家，這是戚繼光艦入列後第二次執行遠航實習訪問任務。



“戚繼光艦遠航實習訪問任務準備完畢，請示起航！”伴隨著軍樂聲，戚繼光艦緩緩駛離碼頭。甲板上，站泊學員和官兵精神抖擻，整齊列隊，向祖國和親人揮手告別。



此次任務由海軍大連艦艇學院政委喻文兵擔任海上指導組組長。隨艦出訪實習的學員分別來自海軍大連艦艇學院、海軍工程大學、海軍潛艇學院、海軍航空大學、海軍軍醫大學、海軍勤務學院、海軍士官學校等7所院校。



在為期2個多月的航行中，戚繼光艦將航經黃海、東海、南海、爪哇海、班達海、帝汶海、阿拉弗拉海等海域，穿越台灣海峽、卡裡馬塔海峽、托雷斯海峽、庫克海峽、大隅海峽等重要海峽水道。



任務期間，該艦將組織學員開展地文航海、天文航海、海洋水文氣象等27個不同課目教學訓練，培養學員良好航海作風，提升海軍職業素養。靠泊外國港口期間，將安排學員參觀外軍艦艇、院校及訓練設施。通過開展艦艇開放日、甲板招待會和各類文體活動，加深與到訪國人民之間的友誼，展現中國海軍良好形象。

