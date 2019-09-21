崔天凱出席國慶70周年僑學界專場招待會

2019年9月19日，中國駐美國大使館舉辦國慶70周年僑學界專場招待會。崔天凱大使在招待會上致辭。（圖片來源：中國日報） 中評社北京9月21日電／中國日報網華盛頓9月19日電 2019年9月19日，中國駐美國大使館舉辦國慶70周年僑學界專場招待會。崔天凱大使、李克新公使、徐學淵公使以及旅美華僑華人、留學生和中資企業代表700餘人參加活動。



崔天凱大使在講話中表示，熱烈歡迎各位嘉賓共同慶祝中華人民共和國成立70周年。新中國的成立，標誌著中華民族浴火重生，開啟了實現國家富強、民族振興、人民幸福的偉大新征程。70年來，中國人民通過艱苦奮鬥，告別貧窮和落後、創造了發展奇跡。從一窮二白到成為世界第二大經濟體，從百廢待興到製造業、貨物貿易、外匯儲備等諸多“世界第一”。



中國人民在中國共產黨的領導下，摸索出一條符合自身國情的中國特色社會主義道路。我們要在以習近平同志為核心的黨中央領導下，以堅如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅韌不拔的毅力，一步一個腳印把前無古人的偉大事業推向前進。



崔大使說，大陸和台灣同屬一個中國的事實無法改變；兩岸同胞血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同無法改變；兩岸統一是中華民族偉大復興的題中應有之義，是歷史賦予兩岸中國人的神聖使命，也是不可抗拒的歷史潮流。



崔大使指出，當前，某些勢力在香港假“自由、民主”之名，行違法暴力之實，甚至妄圖通過搞亂香港動搖“一國兩制”根基，這種圖謀是徒勞的，絕不會得逞。鄧小平先生在40年前就曾指出，“統一是全國各族人民的共同願望和中華人民共和國的國家意志，誰膽敢將香港分裂出去，必將背上民族罪人的千古罵名”。“一國兩制”是一個完整的概念，其中“一國”是根，根深才能葉茂；“一國”是本，本固才能枝榮。香港是中國的香港，誰也不可能把香港從中國分裂出去。



崔大使說，中美建交40年來，雖然歷經風雨起伏，但取得了歷史性的長足發展。中美雙方應增進了解，避免誤判，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更好造福兩國、惠及世界。



崔大使最後表示，廣大旅美華僑華人積極融入、回饋當地社會並積極參與和支持中國改革開放和建設，是中美關係發展的重要紐帶。希望旅美華僑華人發揮自身優勢，為中美關係健康穩定發展而努力。中國大使館將繼續貫徹落實“外交為民”宗旨，為旅美僑胞、留學生和中企人員做好事，辦實事，解難事，努力推進“海外民生工程”。



崔大使的講話得到與會各界人士的高度認同和積極呼應。他們紛紛表示，在中國共產黨的領導下，新中國取得了輝煌發展成就，作為海外華僑華人對此感到無比自豪。他們將繼續發揮橋梁作用，積極促進中美關係健康穩定發展，並為實現中華民族偉大復興的中國夢而奉獻力量。



（來源：中國日報網）