屏東韓粉掛韓國瑜競選看板　高喊下架民進黨

韓粉自掏腰包為披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜掛起“心繫台灣、不分顏色”看板。（中評社 高易伸攝） 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）政治版圖綠大於藍的屏東今日揚起青天白日滿地紅的氛圍！上百位韓粉一早集結在屏東天公廟萬年溪旁，並自掏腰包為披藍袍出征2020大選的高雄市長韓國瑜掛起“心繫台灣、不分顏色”看板。一名來自台中的韓粉崔振中接受中評社訪問表示，從來沒有一位政治人物敢承諾自己“若貪污就關到死”，我們需要讓這樣的政治人物來領導“中華民國”。



上百位韓粉上午10時許齊聚屏東天公廟萬年溪旁的一家小麵店，並自掏腰包請吊車為韓懸掛起競選看板。這面看板製作費用約新台幣2萬5千元，看板外牆由一位麵店老闆熱心且無償提供。韓粉上午便集結在麵店外拿出手機直播、或拍照，記錄掛看板的一刻。



當看板掛好後，現場也響起熱烈掌聲，並齊呼“下架民進黨”、“下架蔡英文”、“韓國瑜凍蒜”等歡呼聲。



來自台中的韓粉崔振中表示，台灣有多少年沒看到旗海飄揚的景色？我們的“國旗”真的很美，去問問現在的國、高中生，還有多少人會唱“國歌”？知道“國旗”所賦予的意義？崔強調，重新喚起“愛國心”的不是別人，就是我們最接地氣的韓國瑜。



一名來自台北天母穿著新奇、頭頂爆炸頭造型的韓粉大媽表示，昨天傍晚我們一群人就先來屏東吃飯、住宿，大約有近千名韓粉來屏東旅遊，傍晚還跟屏東的韓家軍碰頭在餐廳用餐席開約70桌，但這一切都是韓粉們心甘情願自掏腰包的。這群韓粉昨晚也跟韓國瑜屏東競選總幹事、前藍委王進士等人聚餐，暢談2020大選，以及他們對於韓國瑜的支持愛護。



韓粉自掏腰包為韓懸掛看板，據了解這已是屏東市的第五面。他們中午12時半將準時從天公廟集結出發，一路騎車或開車赴萬巒萬金聖母殿跟韓會合，表達內心對韓的支持與力挺。

