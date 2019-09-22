港台兩地基層發展圓桌會議在港舉行

兩岸和平發展聯合總會會長林廣兆 中評社香港9月22日電（記者 張心怡）9月20日，由兩岸和平發展聯合總會主辦的港台兩地基層發展圓桌會議在港舉行。台灣村里長代表與香港基層代表就香港及台灣社區發展狀況、港台社區服務與發展合作等議題展開深入交流。



兩岸和平發展聯合總會會長林廣兆對台灣村里長代表們的到來表示熱烈歡迎。他指出，今年是新中國成立70週年，國家改革開放正逐步向深水區發展，因此，召開本次圓桌會議非常重要。希望台灣朋友們看到“一國兩制”在香港取得的偉大成就，共同為“兩岸一家親、共圓中國夢”添磚加瓦。



中聯辦台務部副部長曾繁信在致辭中表示，隨著經濟社會的轉型，港台兩地都面臨著轉型所帶來的各種衝擊和困惑，其中便包括基層如何發展與治理的問題。他強調，基層發展和基層治理是整個社會的基礎。基層治理不好，社會就治理不好；基層發展不好，社會也不會發展得好。關於基層治理與發展，港台兩地都擁有各自的經驗和問題，可透過本次會議進行相互借鑒、交流，找出解決問題的具體方法。



會上，台灣村里長代表們一致認為，基層代表政府的神經末梢，基層治理的共同目標就是帶動地區的發展和繁榮。現時台灣的政治生態與基層息息相關，台灣真正的主流民意就在基層。民進黨或國民黨都不能代表台灣，只有7760個村里長才能真正代表台灣主流民意的集結，村里長的力量是潛在的、最為洶湧的力量，而當下台灣執政者並沒有意識到這股力量的重要性。