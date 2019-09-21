柯文哲、劉增應醫師對醫師　馬祖相見歡

柯文哲與劉增應均為醫生出身，特別穿上醫師袍。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社馬祖9月21日電／（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日在市府顧問蔡壁如、發言人周台竹陪同下赴馬祖進行兩天一夜的縣市交流。中國國民黨連江縣長劉增應致詞時先是感謝北市在醫療上的協助，並期待未來加深合作。柯文哲則一口答應，並加碼交代資訊局，盡最大努力協助連江縣智慧城市的發展。



柯文哲笑說，他第一次來馬祖，非常欣喜他了解馬祖的戰地文化、自然風光很豐富，觀光旅遊的行銷經驗也可以幫助縣長。柯也半開玩笑地說，他是外科醫生，劉縣長是內科醫生，兩個醫生的會面相信會非常有趣。



柯文哲率北市府官員於早上十點多抵達馬祖南竿。劉增應、國民黨連江縣議長張永江、國民黨“立委”陳雪生也親自到南竿機場接機。



柯文哲與劉增應致詞完，柯、劉雙雙穿上醫師袍，劉贈送雙金牌馬祖十五年陳高、藍眼淚瓷盤，及《忘齡之島》、《潮向馬祖》兩本書；柯也送上剛出版的新書《生死之間》



柯文哲與劉增應兩天一夜的縣市交流行程包括在馬祖南竿縣市交流、參訪山隴蔬菜公園、“柯劉會談”、揭牌南竿鐵板慈悲關懷社區，中午搭船前往馬祖北竿參訪橋仔社區、芹壁聚落、台灣海洋大學馬祖校區，下午再回馬祖南竿參訪八八坑道與酒廠，晚上則由連江縣政府舉辦歡迎、參觀燒塔節。



隔天一早，柯文哲則搭乘早上9點的飛機返回台北，其餘市府官員則參訪津沙聚落、天后宮、雲台山美軍顧問團、藍眼淚生態館。



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、聯合報、風傳媒、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。