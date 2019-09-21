崔天凱：“自由、民主”不是違法的“贖罪券”

駐美大使崔天凱。（圖片來源：資料圖） 中評社香港9月21日電／當地時間9月19日，中國駐美大使崔天凱在華盛頓表示，當前，某些勢力在香港假“自由、民主”之名，行違法暴力之實，甚至妄圖通過搞亂香港動搖“一國兩制”根基，這種圖謀是徒勞的，絕不會得逞。“利莫大於治，害莫大於亂”，香港亂下去對誰都沒有好處，“自由、民主”從來不是、更不應被當作暴力違法的“贖罪券”。



中國駐美大使館當天舉行國慶70周年僑學界專場招待會，崔天凱在致辭時作出上述表示。



崔天凱表示，鄧小平先生在40年前就曾指出，“統一是全國各族人民的共同願望和中華人民共和國的國家意志，誰膽敢將香港分裂出去，必將背上民族罪人的千古罵名”。“一國兩制”是一個完整的概念，其中“一國”是根，根深才能葉茂；“一國”是本，本固才能枝榮。



崔天凱強調，任何勢力都不要低估中國貫徹“一國兩制”、維護香港繁榮穩定的堅定決心。各種風險挑戰，只要來了，我們就必須進行堅決鬥爭，而且必須取得鬥爭勝利。香港是中國的香港，誰也不可能把香港從中國分裂出去。



中美對抗、“脫鈎”或走向“新冷戰”只會給雙方都帶來災難



“世界正面臨百年未有之大變局，中美關係正處於重要歷史關口。”崔天凱在致辭中表示，中美合則兩利、鬥則俱傷，雙方合作比摩擦好，對話比對抗好，對抗、“脫鈎”或走向“新冷戰”只會給雙方都帶來災難，中美兩國人民不會答應，世界人民也不會答應。“美美與共，天下大同”，中國不以犧牲別國利益為代價來發展自己，不走國強必霸的老路。中國是擁有5000年文明的大國，經歷過無數大風大浪而屹立於世界東方，不可能被任何外部壓力所打垮。



崔天凱指出，中美雙方應增進了解，避免誤判，在相互尊重基礎上管控分歧，在互惠互利基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，讓中美合作更好造福兩國、惠及世界。



（來源：大公網）