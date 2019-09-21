柯文哲：兩岸僵局嚴重　已到不可逆的決裂點

中評社馬祖21日電（記者 鄭羿菲）針對台灣連續兩個邦交國斷交，台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日在南竿機場受訪表示，斷交事件是這樣子，北京政府現在是完全不顧慮台灣人民的感受，所以兩岸關係僵局越來越嚴重，已經到了不可逆的決裂點，斷交對台灣沒有實質影響，心理層面影響也不大，頂多是情緒不爽，但我們還是不樂見關係惡性循環。



柯文哲說，還是相信自己的態度，也就是五個互相，但最難是互相諒解，不認為兩岸沒有隔閡，還是有很多不一樣，但有交流才有善意，有善意可以增加更多交流，希望雙方冷靜下來，不要讓局勢惡性循環下去。



對於高雄市長韓國瑜在臉書上怒轟蔡英文永遠只會“用萬金油止癢”，拿“阿共打壓”到處抹，柯文哲則是笑說“台大醫院沒有萬金油”。



柯文哲在市府顧問蔡壁如、發言人周台竹陪同下於早上十點多抵達馬祖南竿，進行兩天一夜的縣市交流。劉增應、國民黨連江縣議長張永江、國民黨“立委”陳雪生也親自到南竿機場接機。



柯文哲與劉增應兩天一夜的縣市交流行程包括在馬祖南竿縣市交流、參訪山隴蔬菜公園、“柯劉會談”、揭牌南竿鐵板慈悲關懷社區，中午搭船前往馬祖北竿參訪橋仔社區、芹壁聚落、台灣海洋大學馬祖校區，下午再回馬祖南竿參訪八八坑道與酒廠，晚上則由連江縣政府舉辦歡迎、參觀燒塔節。



隔天一早，柯文哲則搭乘早上9點的飛機返回台北，其餘市府官員則參訪津沙聚落、天后宮、雲台山美軍顧問團、藍眼淚生態館。



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有19位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視等。