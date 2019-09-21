港多間大學排名跌　臨嚴峻挑戰

中評社香港9月21日電／ 《泰晤士高等教育》近日公布香港多所大學排名下跌，並形容本港大學面對嚴峻挑戰。有大學表明暴亂影響學者來港。教育界人士認為，如不能盡快止暴制亂，恢復社會秩序，對學界負面影響將進一步顯現。



英國《泰晤士高等教育》（THE）最新公布的2020年世界大學排名顯示，香港五間大學躋身首200位，除香港大學升一名至35名，而科大、中大、城大及理大排名均告下跌。香港科技大學排名下跌六位至排47位；香港中文大學排名下跌四位至排57位；香港城市大學更大跌十六位至排名126位；香港理工大學亦下降十二位至排第171位，浸大則維持去年排名（401至500）。



科大跌六位 城大勁跌16位



排名機構指所用數據早於香港發生社會運動前（2018年11月－2019年3月），故並未反映其影響。但指本港大學在面對不確定的政治前景及香港與內地的關係，會令大學在投資及國際人才流動面臨風險。香港近日社會暴亂不絕，城大認為對香港的大學帶來影響，尤其有些非本地學者及學生取消來港任職、就學或交流。



教聯會會長黃均瑜認為，政府必須盡快止暴制亂，恢復社會秩序，“香港社會繼續動蕩，不單只令大專學界聲譽受創，文明社會亦受損害。難道周圍塗污墻壁、破壞公共設施是促進文明的行徑嗎？”他說，目前止暴制亂已是各界共識，政府必須盡快處理，若暴亂持續，對高校負面影響將進一步顯現。



校方不譴責是逃避責任



全國港澳研究會理事顧敏康早前亦撰文指出，本港大學在止暴制亂上亦有一定責任。他說，對於學生走上違法犯罪之路，不少大學不僅不敢譴責，反而能避則避，這種逃避的做法，是校園氛圍變差、更多學生走上違法犯罪之路的原因之一。他表示，近日《泰晤士高等教育》認為香港多所大學今年表現不佳，特別是教學及科研環境的得分令人失望。他說，香港的大學必須向國際明確顯示，香港仍是一個歡迎世界各地人才來學習交流的地方，否則排名可能繼續下降。



（來源：大公網）