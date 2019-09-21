伊朗外長：對伊軍事打擊將導致地區全面戰爭

中評社北京9月21日電／據伊朗新聞電視台19日報道，伊朗外交部長扎里夫當天接受採訪時表示，若美國或沙特阿拉伯對伊朗實施軍事打擊，將在地區引發“全面戰爭”。



扎里夫當天接受了美國有線電視新聞網的採訪。扎里夫強調，在捍衛國家領土的問題上，伊朗不會含糊。他同時表示，伊朗不想有軍事衝突，所謂伊朗策動了襲擊沙特國家石油公司石油設施的指控是“謊言”。



來源：新華社