【
大
中
小
】 【
打 印
】
伊朗外長：對伊軍事打擊將導致地區全面戰爭
http://www.CRNTT.com
2019-09-21 12:09:45
中評社北京9月21日電／據伊朗新聞電視台19日報道，伊朗外交部長扎里夫當天接受採訪時表示，若美國或沙特阿拉伯對伊朗實施軍事打擊，將在地區引發“全面戰爭”。
扎里夫當天接受了美國有線電視新聞網的採訪。扎里夫強調，在捍衛國家領土的問題上，伊朗不會含糊。他同時表示，伊朗不想有軍事衝突，所謂伊朗策動了襲擊沙特國家石油公司石油設施的指控是“謊言”。
來源：新華社
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
多國聯軍轟炸荷台達胡塞武裝目標
(2019-09-21 11:41:26)
孫揚明：台灣當反中第一炮後果嚴重
(2019-09-21 00:11:02)
伊朗總統和外長獲得簽證 將參加聯合國大會
(2019-09-20 17:36:43)
古巴斥責美國無端驅逐兩名外交官
(2019-09-20 16:36:19)
違美環保法 韓國現代重工遭罰4700萬美元
(2019-09-20 16:14:07)
陸委會副主委訪美就對岸“極限施壓”表擔憂
(2019-09-20 09:57:42)
伊朗總統和外長或缺席聯合國大會
(2019-09-20 09:46:38)
崔天凱警告：香港亂下去對誰都沒有好處
(2019-09-20 08:55:42)
針對中國？美近期亞太“大”動作背後有深意
(2019-09-20 08:04:51)
台有意購美37億農產品 美亞太助卿首捧場
(2019-09-20 00:30:07)