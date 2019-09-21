大公報：房價畸高成民生痛點

中評社香港9月21日電／反思香港百日之亂，有人呼籲政府不僅要著眼於“治標”，拿出有力有效的辦法止暴制亂、恢復秩序，更要著眼於“治本”，化解香港社會深層次的矛盾。那麼，香港深層次的矛盾有哪些？香港的房價高居世界第一，“房價畸高”就是現今深層次的主要矛盾之一。



日前，民建聯呼籲特區政府援引《收回土地條例》，將目前處於私人名下的部分閑置土地收回並用於公屋建設，得到市民普遍贊成。特區政府隨即就房屋空置稅條例草案刊憲，下月立法會複會後提交大會首讀。至此，林鄭於去年提出的房屋新政六大措施全部兌現。前天下午在禮賓府，林鄭邀請港區全國政協委員就施政報告進行諮詢。林鄭在聽取了15位政協委員的發言後，鄭重地表示，房屋是民生頭等大事，政府增加房屋供應的措施只會陸續有來，絕不走數！



這場曠日持久的動亂警示人們，房價畸高成民生痛點，調整政策是“治本”關鍵。



“住房難”是社會之病



香港是國際大都市，“東方之珠”的燈火輝煌，難掩普通市民居住空間窄小的尷尬。2017年11月27日，特區政府統計處首次披露香港人均居所面積為161尺（約14.5平方米）。這一數據低於內地城鎮及新加坡。在香港，還有許多人住在窄小的“棺材房”裡，筆者有一次參觀過這種“棺材房”，真的感覺到這是香港這座城市的一大諷刺。畸高的房價，不僅令底層市民買不起房子，房租也不斷被抬高，令租房也成了一大困難，特別是對年輕人來說，收入與房價的巨大差距，令他們看不到前途和希望。



回歸以來，自董建華開始，歷任行政長官都致力於化解房價畸高的難題，出台了諸多政策，但每到關鍵時刻，都遭到地產商和部分中產階層的聯合抵制。地產商希望持續不斷地獲取高額利潤，部分中產階層希望自己的住房只漲不跌。在這個政府缺少威權的社會裡，土地、房屋政策長期被既得利益集團綁架，政府有心無力，卻常常無功而返，房價一路飆升，“雪球”越滾越大，到了今天這個地步。

