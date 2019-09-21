韓國瑜下屏東　鐵騎大集合力挺愛相隨

上百韓粉騎機車或開車，在屏東準備相挺韓國瑜。(中評社 高易伸攝) 中評社屏東9月21日電（記者 高易伸）中國國民黨2020參選人、高雄市長韓國瑜21日下午將到屏東萬金聖母殿等地方參訪，聞訊的上百位韓粉也愛相隨至屏東，中午時分包括韓粉鐵騎親衛隊、汽車隊等已自發性在屏東天公廟前停車場集結。12時30分將浩浩蕩蕩赴萬金聖母殿跟韓相見歡。



綽號“兩撇”的鐵騎親衛隊隊長林炳佑表示，車隊成立快1個半月，目前約有60位熱愛騎車的韓粉加入，未來將號召更多年輕人加入領韓行列。



這群北區鐵騎親衛隊從台北南下屏東約20多位，他們先搭車至屏東潮州向當地業者租車，再騎車至屏東天公廟集結，準備中午帶路騎到萬巒萬金聖母殿跟韓會合。



鐵騎隊年齡約落在50至60歲，但各個精神抖擻，服裝整齊，統一黃背心外加鮮明的旗幟與韓國瑜的形象貼紙的，形塑強烈特色。



目前車隊似乎年輕人較少？



林炳佑向中評社表示，其實挺韓的年輕人很多，但他們比較沒時間加入這樣的車隊，上周末韓國瑜在台中連跑21個宮廟，我們鐵騎一路跟隨從不落點，途中見不少機車騎士尾隨加入行程“貪食龍”車隊，目測至少也有2、3千輛機車。



現場除機車車隊醒目之外，還有一位開著賓士敞篷車，頂上插著“韓錶哥”的韓粉很吸引眼球。



中評社打趣問，大哥開敞篷車跟“庶民形象”不太符合啦？



這位“韓錶哥”說，嘿啊！我朋友也這麼說，不過又沒關係。旁邊韓粉也好奇問為何要叫“韓錶哥”？你是賣手錶的喔？



這位大哥笑說，是啊！而且我從台南來，就是現在最深綠，“王定宇跟柱柱姐”要選的那一區來。這位大哥說，今天下午來屏東挺韓，晚上還要趕回去挺柱！



韓粉自發且熱情的出征，臉上帶著愉悅表情，就是要當面跟韓國瑜說聲加油、高喊凍蒜。