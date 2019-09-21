韓國瑜出席“金蘭會”　感謝寺廟撫慰人心

韓國瑜出席台灣寺廟“金蘭會”活動，致詞感謝宮廟扮演撫慰人民的角色。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月21日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜21日上午到台中清水紫雲巖，出席台灣寺廟“金蘭會”第2屆第14次會員大會活動，韓指出，今天到台中參與金蘭會活動有兩項意義，一是今天剛好是九二一大地震20週年的日子，感謝宮廟扮演撫慰人民的角色，祈禱台灣土地能遠離災難，人民幸福快樂，二是他認為台灣每一間寺廟都是豐富的資產，因該可以透過年輕人的創意，將宗教文化轉換成文創，行銷出去。



台灣寺廟金蘭會發起於1991年，2012年才正式社團立案登記，目前會員宮廟80餘間，雖然數量不多，但都說各縣市最具指標性的重要宮廟，例如北港朝天宮（媽祖）、台中清水紫雲巖（觀音）、苗栗玉清宮（關公）、南投鬆柏嶺受天宮（玄天上帝）等，金蘭會可說是全台最具影響力的跨神祇宗教組織。



韓國瑜先到紫雲巖參拜觀音菩薩後，隨即在台中市長盧秀燕、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、清水紫雲巖主任委員吳勝隆、台南鹿耳門天後宮主委兼金蘭會總會長王明義等人陪同下，步入金蘭會開會的活動現場。



韓國瑜表示，今天到台中參與台灣寺廟金蘭會活動，特別有意義，因為今天剛好是九二一大地震二十週年的日子，大地震帶給人民心理的傷痛太大了，在座各位先進都是一輩子投入宮廟事務，就是祈禱老百姓，過上平安好日子。



韓提到，他在這裡，心情是與各位都相同，希望台灣土地能遠離災難，人民幸福快樂，這個信仰跟所有金蘭會寺廟的負責人想法都一樣。



韓國瑜也說，今天參與活動還有另一項意義，因為金蘭會是在1991年創立，差不多也要滿30年，最近他接觸高雄年輕人，他們到歐洲留學，也在當地開創文創事業，當思考要融入什麼元素時，最後決定要用台灣寺廟，把廟宇大門的門神畫下來，然後把故事說給歐洲人聽，造成大轟動。



他強調，今天跟金蘭會的會員宮廟們分享這個故事，就是知道廟宇乘載台灣一代又一代人的心願，所以台灣每一間寺廟都是豐富的資產，都擁有非常棒的故事，希望大家可以努力將這些故事說出來，讓善男信女更安定。

