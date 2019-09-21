規則面前沒有明星素人之分

中評社北京9月21日電／一家之言



世界很大，規則最大；做人莫囂張，江湖不認狂。



這兩天，女演員劉露在高鐵站撒潑被行拘事件，引發輿論關注。



據報道，在湖北宜昌東火車站，劉露無視安檢人員要求，自行將易燃壓縮氣罐帶進候車室，在被值班站長請離後開始大喊大叫，嚴重影響秩序。在車站民警到達現場後，仍然出言不遜、辱罵叫囂，在三次警告無效後被民警強行帶離，最終被鐵路警方行政拘留五日。



18日早上，劉露發文道歉稱，自己內心無比煎熬無比後悔無比羞愧，向辦案民警、車站工作人員及所有關心這件事的朋友們真誠地道歉，將深刻反省自己。而據了解，劉露出事之前正在拍攝網劇《時光與你都很甜》。



時光很甜，世界也很美好，這位演員卻很暴躁。



“我需要一雙襪子，不然我5000塊錢的鞋子承擔不起我這只腳”、“我是公眾人物”，從現場視頻來看，作為演員，劉露的台詞功底著實不錯，口齒清晰、中氣十足，一人大戰安檢人員和值班站長，面對民警也敢於直接放狠話“你完了”，這樣咄咄逼人，不知道的，還以為她占盡了道理。



果然如此嗎？



從現場視頻來看，不管是要求開箱檢查，還是告知其不能將該物品帶入車站，涉事火車站安檢人員做得都沒毛病；而民警面對她出言不遜，始終保持鎮定，在給予三次警告後強行帶離的處置，也有禮有節，合情合法。



行拘五天的結果會告訴她，不管你腳上穿了幾千塊錢的鞋子，易燃壓縮氣罐不能帶入高鐵就是不能帶；不管你是公眾人物還是普通公民，上億元的高鐵都承受不了你的囂張。



在公共場合遵守規則，是為人本分。憑著自己穿著5000元的鞋子，認為自己是公眾人物，就自視高人一等，不把規則放在心中，那等待自己的，恐怕不是“時光與你都很甜”，而是“獨自流淚”。演藝之路因此折叠，也並非不可能。就現在看，那句“你完了”就挺像劉露對自己演藝之路的預言。



規則面前，不認明星或素人，凡違規皆有代價。如今，劉露已在社交平台道歉，無論是輿論壓力，還是被行拘，都標注了她恃“衝”而驕、目無規則的代價。這也給我們提了個醒：世界很大，規則最大；做人莫囂張，江湖不認狂。



（來源：新京報）