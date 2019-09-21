柯文哲與南竿長者午餐　遇到強將三杯喊卡

柯文哲與劉增應（右一）中午和在地近30位長者一同吃午飯。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社馬祖9月21日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲21日在市府顧問蔡壁如、發言人周台竹陪同下赴馬祖進行兩天一夜的縣市治理交流。柯、劉兩人中午共同揭牌比照台北市老人關懷據點的南竿鐵板慈悲關懷社區，也與在地近30位長者一同吃午飯，而長者也十分熱情，頻頻邀柯文哲喝酒，柯也連乾3杯啤酒。但熱情長者還要再邀喝酒時，柯文哲趕緊直呼，“你太會喝了、太可怕了”，柯婉拒飲酒邀約，立刻讓共餐的長者們哄堂大笑。



柯文哲率北市府官員於早上十點多抵達馬祖南竿。劉增應、國民黨連江縣議長張永江、國民黨“立委”陳雪生也親自到南竿機場接機。



柯文哲與劉增應兩天一夜的縣市交流行程包括在馬祖南竿縣市交流、參訪山隴蔬菜公園、“柯劉會談”、揭牌南竿鐵板慈悲關懷社區，中午搭船前往馬祖北竿參訪橋仔社區、芹壁聚落、台灣海洋大學馬祖校區，下午再回馬祖南竿參訪八八坑道與酒廠，晚上則由連江縣政府舉辦歡迎、參觀燒塔節。



隔天一早，柯文哲則搭乘早上9點的飛機返回台北，其餘市府官員則參訪津沙聚落、天后宮、雲台山美軍顧問團、藍眼淚生態館。



柯文哲赴馬祖縣市交流隨團媒體有15位，中評社也派員隨團採訪，包括民視、台視、東森、華視、公視、聯合報、風傳媒、TVBS，ETtoday等，而有部分媒體因為天候因素，而未隨團。