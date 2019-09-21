韓國瑜台中拜廟　苗栗前縣長劉政鴻來相挺

前苗栗縣長劉政鴻“跨區”力挺韓國瑜。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中9月21日電（記者 林谷隆）中國國民黨2020參選人韓國瑜21日中午到台中潭子無極混元中樞院參拜，現場除了有台中市副市長楊瓊櫻、前台中縣長廖了以、前台中市議長張清照等人陪同，久未公開露面的前苗栗縣長劉政鴻也現身在中樞院，不但陪同韓參拜，還不斷為韓介紹玄門總會的相關主事者，相挺意味濃厚。



韓國瑜21日舉行假日競選行程，一早先趕到台中清水紫雲巖，參與台灣寺廟金蘭會會員大會活動，隨即到潭子無極混元中樞院參拜，接著中午就會達成高鐵趕回高雄，再轉往屏東四場活動。



無極混元中樞院為玄門總會與玄門法師總會的辦公地點，為台灣重要的道教組織，每年玄門總會在公關大道院舉辦的八八蟠桃聖會，更是台灣的宗教盛會。



韓國瑜大約在11點30分抵達無極混元中樞院，現場大約有3百多名支持者在場高喊“韓“總統”加油！”，人群中看到劉政鴻已經在場迎接，隨後在玄門總會主持玄禎法師及無極混元中樞院董事長玄哲等人陪同下，進入中樞院參拜玄門三聖尊（玄玄上尊、木公老祖、瑤池金母）。



劉政鴻就站在韓國瑜身旁，全程陪同，看到廖了以一起來，更開心地相互拍拍肩膀，互誇對方一點都沒有變老。



劉政鴻在擔任苗栗縣長（2005－2014）時，長期兼任國民黨中常委，廖了以同時間則歷任“內政部長”、“總統府”秘書長與國民黨秘書長，所以劉廖兩人在政務、黨務上多有接觸，也算是政壇好友。

