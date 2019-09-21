第十屆世界華文傳媒論壇論文集出版　

中評社北京9月21日電／第十屆世界華文傳媒論壇論文集《牽手世界見證時代——華文媒體的中國故事》於近日出版發行。



論文集由香港中國新聞出版社出版，收錄了海外華文媒體從業人士提交的論文70餘篇，論文來自菲律賓、印尼、泰國、緬甸、老撾、日本、美國、加拿大、巴拿馬、阿根廷、蘇裡南、多米尼加、西班牙、德國、葡萄牙、羅馬尼亞、瑞士、意大利、荷蘭、奧地利、希臘、瑞典、英國、比利時、澳大利亞、新西蘭、博茨瓦納、尼日利亞和中國（包括港澳台地區）等。



論文集圍繞本屆論壇主題“牽手世界見證時代——華文媒體的‘中國故事’”，就華文媒體如何向世界講好“中國故事”、華文媒體的作用、全媒體態勢下華文媒體的轉型與創新等論題進行探討。



據該書主編、中國新聞社副總編輯夏春平介紹，論文集既有理性的立論，也有實證的數據，許多意見和建議可操作性強。論文集將作為本屆論壇的一項成果永久留存，並為今後研究海外與港澳台華文傳媒提供珍貴資料。



第十屆世界華文傳媒論壇由中國國務院僑務辦公室、河北省人民政府和中國新聞社共同主辦，將於10月12日至14日在河北石家莊舉行，屆時將有來自五大洲60餘個國家和地區的400多家華文媒體的高層人士與會。



（來源：中國新聞網）