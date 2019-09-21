雲南聚焦九大高原湖泊治理

中評社北京9月21日電／因為生態搬遷拆了兩間客房，停業整治一年……為保護洱海，雲南省大理市灣橋鎮古生村聆海佳園客棧老板何利成近年來損失不小。令他沒想到的是，自己前不久成了參加“不忘初心、牢記使命”主題教育調研組座談會的基層代表。會上發言時，何利成直陳建議期待：“政府能否在保護的同時，多考慮村莊發展，幫助我們把鄉村旅遊做起來？”會後，大理市有關部門負責同志很快張羅起來，幫助古生村引進文化企業。



主題教育開展以來，雲南省水利廳針對九大高原湖泊治理等難題，採取深入基層一線開展實地走訪、召開座談會、面對面聽取黨員幹部群眾意見建議、問卷調查等多種形式，深入16個州（市）廣泛開展了調查研究，形成了專題調研報告。通過制定《雲南省九大高原湖泊保護治理三年行動計劃》，圍繞撫仙湖、瀘沽湖水質穩定保持Ⅰ類，洱海、程海、陽宗海水質保持穩中向好，滇池、星雲湖、杞麓湖、異龍湖富營養化水平持續降低的總體目標，推進湖泊水域空間管控，確保2020年九大高原湖泊水質達到國家考核要求。



差距在哪兒，調研就安排在哪兒。雲南聚焦問題，把座談會開在湖畔，問計基層找問題。省政府主要領導強調，要“下決心走出一條轉型升級高質量發展路子”，徹底轉變“環湖造城、環湖布局”的發展模式，徹底轉變“就湖抓湖”的治理格局，徹底轉變“救火式治理”的工作方式，徹底轉變“不給錢就不治理”的被動狀態。



網絡建議得到重視。針對洱海旁海印村廣場成大型露天小吃場所問題，雲南省河長辦迅速向大理白族自治州下發督辦通知，要求對反映的問題明確主管單位、主管責任人，舉一反三，建立長效管理制度。



在尚未摘“劣”的星雲湖，外延100米以內的一級保護區內“四退三還”工作正在有序推進，1577.8畝一級保護區內如今已無農田。今年底，按照應退必退原則，星雲湖一級保護區範圍內房屋、人口等將全部退出，構建星雲湖保護治理生態屏障，減少入湖污染物負荷。



九大高原湖泊，未來不僅乾淨，還要美麗。為此，雲南省委主要負責同志專門簽發《雲南省美麗河湖建設行動方案（2019—2023年）》，力爭把雲南每一條河流、每一個湖泊都打造成亮麗風景。



（來源：人民網－人民日報）