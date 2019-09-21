中國常駐聯合國代表團舉辦國慶70周年招待會

張軍大使在國慶70周年招待會上致辭。（圖片來源：人民網） 中評社北京9月21日電／當地時間9月20日晚，中國常駐聯合國代表張軍大使及夫人、常駐聯合國副代表吳海濤大使及夫人與各界人士歡聚一堂，熱烈慶祝中華人民共和國成立70周年。



聯合國秘書長古特雷斯發來賀辭。第74屆聯大主席班迪，聯合國常務副秘書長阿明娜，秘書長辦公室主任維奧蒂，經社事務副秘書長劉振民、和平行動事務副秘書長拉克魯瓦、行動支助事務副秘書長哈雷、法律事務副秘書長蘇亞雷斯、管理事務副秘書長波拉德、反恐辦主任沃倫科夫，開發計劃署署長施泰納，兒童基金會執行主任福爾等聯合國高級官員，美國、俄羅斯、英國、法國、巴基斯坦、哈薩克斯坦、印度尼西亞、印度、日本、新加坡、南非、埃及、阿根廷、墨西哥、沙特、意大利、瑞士等國駐聯合國使節，中國籍國際職員和中外記者等近600人出席招待會。



張軍大使在致辭中表示，作為聯合國創始會員國，中國與聯合國相伴而行，已成為緊密的合作夥伴。中國始終是多邊主義的維護者，世界和平的建設者，全球發展的貢獻者，聯合國的堅定支持者。我們堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨和原則，維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。我們認真履行安理會常任理事國職責，在國際和地區熱點問題上發揮建設性作用。我們堅定同廣大發展中國家站在一起，積極推動制定和落實2030年可持續發展議程和《巴黎協定》。我們設立中國—聯合國和平與發展基金，及時、足額繳納會費和維和攤款，積極參與聯合國管理和改革事務。



張軍指出，展望未來，我們充滿信心。在當前形勢下，我們更需要維護多邊主義，更需要堅持以發展為中心，更需要採取負責任態度，更需要走合作共贏道路，共同開創人類的美好未來。中國將繼續履行對聯合國和多邊主義事業的堅定承諾，不斷深化同聯合國及廣大會員國合作，推動構建人類命運共同體，譜寫中國和世界發展新的壯麗篇章！



聯合國常務副秘書長阿明娜現場宣讀了古特雷斯秘書長的賀辭。賀辭表示，中國是聯合國事業的堅定支持者和主要參與者，也是國際合作和多邊主義的支柱，發揮著核心作用。中國在應對氣候變化上的領導作用至關重要，是落實可持續發展目標的領軍者，也是促進性別平等最全面的全球行動計劃—《北京宣言》的誕生地。感謝中方堅定支持聯合國，共同應對在和平與安全、人權、發展領域的全球性挑戰。祝福中國取得更大成就！

